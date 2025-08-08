AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए क्वालीफिकेशन और स्किल्स?

AI Jobs: दुनिया भर की कई प्राइवेट कंपनियों में जहां जमकर छंटनी हो रही है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. कई जॉब वेबसाइट्स पर AI से जुड़े सीनियर, जूनियर और एंट्री लेवल के पदों के लिए इश्तेहार भरे पड़े हैं. AI को अक्सर जहां नौकरियों के लिए खतरा माना जाता है. वहीं, इसी तकनीक ने अलग-अलग सेक्टर में नई नौकरी के मौके भी पैदा हो रहे हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि AI में किस तरह की नौकरियों की सबसे ज्यादा मांग है. और इन पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए और अलग-अलग लेवल पर कितनी सैलरी मिल सकती है?

आजकल हर काम में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है. यही कारण है एआई की डिमांड बढ़ी है और इससे AI से जुड़े नए काम और नौकरियां पैदा हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा मांग AI Engineers की है. AI इंजीनियर की भी कई कैटगरी है. कई कंपनियां मशीन लर्निंग, जूनियर डाटा साइंटिस्ट, एसोसिएट AI/ML इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, जेनेरेटिव एआई इंजीनियर, एसोसिएट डाटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर जैसे पोस्ट के लिए लोगों को रिक्रूट कर रही है.

AI से जुड़े नए पद और डिग्री

AI से जुड़े नए पद AI इंजीनियर, एसोसिएट AI/ML इंजीनियर, पायथन AI/ML डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर-2, लीड AI इंजीनियर, जूनियर AI इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, जेनेरेटिव AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ट्रेनी शामिल हैं.

इन नौकरियों के लिए कंप्यूटर साइंस या किसी भी साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएट (ग्रेजुएट) डिग्री जरूरी है. हालांकि, कोई खास कोर्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई खास कोर्स किया है तो उन्हें तरजीह दी जा रही है. इसके अलावा Python, Machine Learning, Deep Learning और Prompt Engineering जैसी स्किल्स होना जरूरी है.

