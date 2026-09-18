/AI Vs डॉक्टर: बीमारी में AI की सलाह कितनी सही? एक्सपर्ट्स ने बताया खतरा और सही तरीका

आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बीमारी हो, दवा की जानकारी चाहिए हो या किसी मेडिकल रिपोर्ट को समझना हो, लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले इंटरनेट और अब AI की मदद लेने लगे हैं. घर में किसी को छोटी-मोटी बीमारी होने पर भी लोग सबसे पहले AI से उसके लक्षण और इलाज के बारे में सवाल पूछने लगे हैं. यही बदलती आदत अब डॉक्टरों के सामने भी एक नई चुनौती बनकर सामने आई है. ZEE NEWS के खास कार्यक्रम 'स्वास्थ्य संवाद' के 'AI Vs डॉक्टर' सेशन में हमने विशेषज्ञों से इसी मुद्दे पर बात की और समझने की कोशिश की कि बीमारी के मामले में AI की मदद लेना कितना सही है और इसकी सीमाएं क्या हैं.
नोवाक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के MS और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. निखिल पुनिया से जब पूछा गया कि AI किसी बीमारी के बारे में कितनी सही जानकारी देता है और क्या इसका इस्तेमाल करना ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आज ज्यादातर मरीज डॉक्टर के पास आने से पहले ही इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं.
डॉ. पुनिया ने कहा कि रोजाना की OPD में आने वाले बहुत से मरीज पहले ही Google पर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल कर चुके होते हैं. कई बार ऐसा लगता है कि मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ अपनी पहले से बनाई गई धारणा की पुष्टि कराने के लिए आता है. उन्होंने बताया कि यह ट्रेंड अब काफी आम हो चुका है. हालांकि, उम्रदराज मरीज अभी भी डॉक्टर से सीधे सलाह लेना ज्यादा पसंद करते हैं.
डॉ. निखिल पुनिया के मुताबिक, AI कुछ बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने में मदद कर सकता है. इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि आज के युवा अपने माता-पिता की बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में AI से शुरुआती जानकारी हासिल कर लेते हैं. इससे वे किसी समस्या को लेकर समय रहते जागरूक हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, AI से मिली जानकारी को डॉक्टर की सलाह का विकल्प मानना उचित नहीं है.
एक सवाल के जवाब में NMC फार्मा, सहारनपुर के CEO डॉ. एम. असलम खान ने मेडिकल क्षेत्र की पुरानी परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हजारों साल से जांच और निदान के अलग-अलग तरीके मौजूद रहे हैं. उन्होंने धन्वंतरि, इब्न-ए-सीना, गैलेन और हिप्पोक्रेट्स जैसे ऐतिहासिक चिकित्सा विशेषज्ञों का उदाहरण दिया. डॉ. असलम खान ने कहा कि परंपरा और विरासत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए वैज्ञानिक सत्यापन (Scientific Validation) जरूरी है. केवल यह मान लेना कि कोई चीज पुरानी परंपरा का हिस्सा है, उसे वैज्ञानिक रूप से सही साबित नहीं करता.
डॉ. असलम खान ने डायबिटीज और लिवर से जुड़ी बीमारियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों के बीच सकारात्मक रहना भी महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक, सकारात्मक सोच रखने से व्यक्ति समय पर सोने, समय पर उठने और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सकता है. उन्होंने कहा कि अच्छी जीवनशैली और स्वस्थ आदतों को अपनाना जरूरी है. हालांकि, किसी बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक चिकित्सा और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
डायबिटीज में PhD करने वाले डॉ. विश्वरूप रॉय चौधरी से पूछा गया कि क्या HbA1c की एक निश्चित सीमा के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को डायबिटिक मरीज घोषित कर दिया जाता है. इस पर उन्होंने दावा किया कि HbA1c का मानक 8.1 है और इससे नीचे की वैल्यू को सुरक्षित माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मानक 2018 में तय किया गया था और अभी भी यही है. उन्होंने यह भी कहा कि 8.1 से नीचे वाले लोगों को प्री-डायबिटिक कहना उचित होगा, क्योंकि वे डायबिटीज के करीब हैं. डॉ. विश्वरूप ने यह भी कहा कि चीनी और रिफाइंड शुगर को सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए.
नोट: HbA1c की डायग्नोस्टिक सीमाओं को लेकर चिकित्सा दिशानिर्देशों में अलग-अलग संदर्भ और मानक हो सकते हैं. इसलिए इस तरह के दावों को डॉक्टर की व्यक्तिगत सलाह और मान्य मेडिकल गाइडलाइंस के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए.
भोपाल मेडिसिन के MD डॉ. जीशान अहमद से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा गया कि 29873 लोगों पर किए गए एक सर्वे में 66.4 प्रतिशत लोगों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित होकर खुद इलाज या स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने की बात सामने आई है. क्या यह ट्रेंड सही है?
डॉ. जीशान अहमद ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों में इस तरह की जानकारी लेने का क्रेज बढ़ा है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि हमें सलाह देने वाला व्यक्ति इसके लिए योग्य है भी या नहीं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर की सलाह को मानने से पहले उसकी योग्यता और विशेषज्ञता को देखना जरूरी है. बिना सही जानकारी और विशेषज्ञ सलाह के किसी व्यक्ति की सलाह को फॉलो करना खतरनाक हो सकता है.
डॉ. रपित कांडवाल से ACI की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से सवाल किया गया. रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह और विज्ञापनों से जुड़े मामलों की समीक्षा का जिक्र था. सवाल था कि जब कई विज्ञापनों में 'Clinically Approved' जैसे दावे किए जाते हैं, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए?
डॉ. रपित कांडवाल ने कहा कि खुद से दवाइयां लेना और AI की मदद से इलाज शुरू कर देना गलत ट्रेंड है और इससे बचना चाहिए. उन्होंने समझाया कि डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की पढ़ाई और प्रशिक्षण की जरूरत होती है. MBBS के बाद विशेषज्ञता और फिर जरूरत के मुताबिक सुपर स्पेशलाइजेशन किया जाता है. इसलिए किसी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट या AI से मिली सीमित जानकारी को डॉक्टर की विशेषज्ञता के बराबर नहीं माना जा सकता.
डॉ. रपित कांडवाल ने कहा कि सबसे जरूरी यह समझना है कि आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी किस स्रोत से ले रहे हैं. किसी विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसके दावे और स्रोत को जांचना चाहिए.
उन्होंने कहा कि किसी बेसिक जानकारी या मेडिकल टर्म को समझने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन AI से मिली जानकारी के आधार पर खुद कोई निष्कर्ष निकालकर इलाज शुरू करना सही नहीं है.
उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेने से शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है. इसका असर लिवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ सकता है और कई बार लोग तब सतर्क होते हैं जब समस्या काफी बढ़ चुकी होती है.
'स्वास्थ्य संवाद' के 'AI Vs डॉक्टर' सेशन में विशेषज्ञों की बातों से एक बात साफ तौर पर सामने आती है कि AI स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है. मेडिकल रिपोर्ट में लिखी कठिन भाषा को समझने या किसी बीमारी से जुड़े सामान्य सवालों की जानकारी लेने में यह मदद कर सकता है.
लेकिन AI को डॉक्टर का विकल्प मानना या उसकी सलाह के आधार पर खुद दवा शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. बीमारी का सही इलाज मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लक्षण, जांच और डॉक्टर के क्लिनिकल असेसमेंट पर निर्भर करता है.
इसलिए AI से जानकारी जरूर लें, लेकिन बीमारी और दवा से जुड़े अंतिम फैसले के लिए योग्य डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.