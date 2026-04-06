‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन ने बोला हमला, कहा- हिंदी कभी भी मंजूर नहीं करेंगे

Tamil Nadu MK Stalin on BJP and AIADMK: तमिलनाडु असेंबली चुनाव में डीमके नेता एमके स्टालिन ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि AIADMK अब BJP की गुलाम बन चुकी है और जनता को उससे कोई उम्मीद नहीं बची है. उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु में हिंदी को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे.
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Tamil Nadu MK Stalin on Assembly Election 2026: तमिलनाडु में इस महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच वार-प्रतिवार का दौर जारी है. राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टानिल ने मोदी सरकार के खिलाफ आरोपों की बरसात की है. एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में स्टालिन ने कहा कि आगामी असेंबली चुनाव राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता की निर्णायक लड़ाई हैं. इसमें डीएमके का जीतना बहुत जरूरी है. हमारी जीत ही केंद्र सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप से राज्य के अधिकारों की रक्षा कर सकती है.
स्टालिन ने आरोप लगाया कि AIADMK से जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है. वह तमिलनाडु के हितों से पूरी तरह समझौता कर चुकी है. राज्य की जनता का मुख्य सुरक्षा कवच केवल डीएमके है. वही मजबूती के साथ केंद्र की नीतियों का मुकाबला कर सकती है, इसीलिए डीएमके की सत्ता जरूरी है.
स्टालिन ने आरोप लगाया, 'एआईएडीएमके भाजपा की गुलाम है, इसलिए वे कुछ खास नहीं करेगी. लोगों को डीएमके को वोट देना चाहिए. सत्ता में आने पर केवल डीएमके ही राज्य के अधिकारों और जनता के लिए लड़ सकती है.'
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य की वित्तीय उपेक्षा का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को जीएसटी बकाया और अन्य जरूरी फंड नहीं दिए जा रहे हैं. स्टालिन ने कहा कि यह वित्तीय रुकावट अटकाकर राज्य की प्रगति को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.
अपने 'द्रविड मॉडल' की तारीफ करते हुए कहा कि रुकावटों के बावजूद 'द्रविड़ मॉडल' शासन की वजह से तमिलनाडु अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके ने भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है, इसलिए इस बार की लड़ाई एनडीए और तमिलनाडु के बीच है.
अपने इंटरव्यू में स्टालिन ने हिंदी थोपे जाने का पुरजोर विरोध दोहराया. उन्होंने कहा, 'हम हमेशा हिंदी थोपने के खिलाफ लड़ते रहे हैं और राज्य में इसे कभी भी लागू नहीं होने देंगे. यह चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है. हम दो-भाषा फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे.'
उन्होंने डीएमके की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि कई लोगों का कहना है कि तमिलनाडु में डीएमके दोबारा सत्ता नहीं जीत सकती, लेकिन काउंटिंग के नतीजे उन्हें गलत साबित कर देंगे. डीएमके इस बार भी जीतेगी और आगे भी लगातार चुनाव जीतती रहेगी.
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