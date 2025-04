Tamilnadu BJP: तमिलनाडु में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासत बदल रही है. 48 घंटे पहले भाजपा और AIADMK (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) ने गठबंधन की घोषणा की. इसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 'तमिलनाडु के शेर' को याद किया है. हां, प्रधानमंत्री ने डीएमडीके के संस्थापक 'कैप्टन' विजयकांत की तारीफ करते हुए कहा कि लोग उन्हें समाज के लिए किए गए अच्छे कार्यों के लिए याद करते हैं. विजयकांत को ही तमिलनाडु का शेर कहा जाता है.

इससे पहले देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (DMDK) की महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने कहा था कि प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई की तरह हैं और उन्होंने हमेशा उनके पति और पार्टी संस्थापक 'कैप्टन' विजयकांत को एक राजनीतिक सहयोगी से कहीं अधिक माना. प्रेमलता के वीडियो को शेयर करते हुए पीएम ने ‘एक्स’ पर कहा, 'मेरे प्रिय मित्र कैप्टन विजयकांत शानदार शख्सियत थे! उन्होंने और मैंने साथ मिलकर काम भी किया.'

फिल्मों विजयकांत भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते दिखते थे तो वहीं रीयल पॉलिटिक्स में पूर्व सीएम एम. करुणानिधि और जयललिता पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे. इनकी जीवनभर एक साफ-सुथरी छवि रही, इस कारण भाजपा आज भी विजयकांत को याद करती है और दोनों पार्टियों में अच्छे संबंध हैं.

My dear friend Captain Vijayakanth was remarkable!

He and I interacted so closely over the years and also worked together.

People across generations remember him for the good he did for society. @PremallathaDmdk https://t.co/fw2SDG6GLB

— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2025