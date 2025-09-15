तमिलनाडु राजनीतिक में इस समय काफी उथल-पुथल चल रही है, क्योंकि AIADMK महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) नई दिल्ली की एक यात्रा पर रवाना हुए है. यह कदम बेहद संवेदनशील समय पर उठाया गया है. हालांकि इस यात्रा का आधिकारिक उद्देश्य नवनिर्वाचित राज्यसभा उपाध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन का स्वागत करना है लेकिन एआईएडीएमके के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा का राजनीतिक महत्व है.
Tamil Nadu Assembly Elections: एआईएडीएमके (AIADMK) में नेतृत्व संकट निर्णायक दौर में पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के लिए दिल्ली जा रहे हैं. यह कदम पलानीस्वामी और वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है, जिसने पार्टी की एकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. हालांकि इस यात्रा का आधिकारिक उद्देश्य नवनिर्वाचित राज्यसभा उपाध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन का स्वागत करना है लेकिन एआईएडीएमके के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा का राजनीतिक महत्व है.
सेंगोट्टैयन के विरोध और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके हालिया संबंधों से पार्टी में खलबली मच गई है। इन घटनाक्रमों ने एआईएडीएमके के मामलों में पार्टी के बढ़ते प्रभाव को लेकर अटकलों को हवा दे दी है. पश्चिमी जिलों में कभी प्रमुख आयोजक रहे सेंगोट्टैयन को इस महीने की शुरुआत में पार्टी के पदों से हटा दिया गया था, जब उन्होंने निष्कासित पदाधिकारियों को फिर से शामिल करने की मांग करते हुए पलानीस्वामी को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था. इसके तुरंत बाद, उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की घोषणा की यह दावा करते हुए कि यह आध्यात्मिक शांति के लिए थी. फिर भी, लौटते समय, वे दिल्ली में रुके, जहां उन्होंने अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की.
अमित शाह के साथ पलानीस्वामी की बातचीत साबित होगी निर्णायक
इन बैठकों की पुष्टि करते हुए सेंगोट्टैयन ने स्वीकार किया कि चर्चाओं में AIADMK के आंतरिक मामलों पर चर्चा हुई थी. इस खुलासे ने ईपीएस के वफादारों को बेचैन कर दिया और DMK के इस आरोप को फिर से हवा दे दी कि AIADMK तेजी से भाजपा के दबाव में झुक रही है. घटनाओं के इस क्रम ने पलानीस्वामी को एक नाजुक स्थिति में डाल दिया है. एक ओर, उन्होंने प्रतिद्वंद्वी ओ. पन्नीरसेल्वम को दरकिनार करने के बाद से पार्टी के भीतर अपना दबदबा बनाया है. दूसरी ओर, भाजपा जिसने अप्रैल में अन्नाद्रमुक के साथ चुनावी गठबंधन किया था, माना जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असंतुष्ट गुटों के साथ सुलह की दिशा में उन्हें प्रेरित कर रही है. ईपीएस के करीबी पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह अपने वर्चस्व को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध करेंगे, हालांकि वे मानते हैं कि दिल्ली के दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
इस बीच, धर्मपुरी में पलानीस्वामी का अभियान, जो मूल रूप से 17 और 18 सितंबर को निर्धारित था, 28 और 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, सेंगोट्टैयन ने एक सतर्क रुख अपनाया है और निष्कासन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर केवल इतना कहा है कि वह बने रहेंगे. चूंकि अब सबका ध्यान दिल्ली की ओर है, अमित शाह के साथ पलानीस्वामी की बातचीत निर्णायक साबित हो सकती है - न केवल उनके नेतृत्व की दिशा तय करेगी, बल्कि तमिलनाडु के उच्च-दांव वाले राजनीतिक रणक्षेत्र में भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन की रूपरेखा भी तय करेगी.
