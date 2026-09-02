/तमिलनाडु में तनातनी, AIAMDK-TVK की ठनी...विजय पर पलानीस्वामी ने कसा तंज, बोले- वो तो US के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं

AIADMK के महासचिव ई पलानीस्वाम ने मंगलवार को TVK समर्थकों की उस मांग पर तंज कसा, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने की बात कही गई थी.
तंज कसते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि अगर चाहें तो विजय अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं. इस मामले में जब पूछा गया तो पलानीस्वामी ने कहा, 'वह अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं. उसमें गलत क्या है, यह उनकी इच्छा है.'
पलानीस्वामी ने TVK की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार की सोशल मीडिया पोस्ट की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, 'वे यहां 'रील्स' डालकर सरकार चला रहे हैं; वहां ऐसा नहीं चलेगा.'
उन्होंने मौजूदा सरकार के खर्च की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समय के खर्च से करते हुए विजय को 'महंगा मुख्यमंत्री' कहा. पलानीस्वामी ने कहा, 'अम्मा के कार्यकाल में, खर्च कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाता था.'
उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने का भी दावा किया और बताया कि अकेले कोयंबटूर में एक महीने में नौ हत्याएं हुईं. पलानीस्वामी ने कहा, '110 दिनों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है. आप जहां भी देखें, हत्याएं, डकैतियां और झड़पें बढ़ रही हैं.'
वहीं, कांग्रेस ने धमकी दी कि अगर TVK ने PM पद के लिए विजय का समर्थन किया, तो वह गठबंधन तोड़ देंगे.
इस बीच, TVK समर्थकों की ओर से PM पद के लिए विजय का समर्थन करने को लेकर कांग्रेस और TVK के बीच मतभेद की चर्चा थी. तमिलनाडु के कांग्रेस नेताओं ने यह भी धमकी दी कि अगर TVK ने पार्टी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना, तो वे राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे.
तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री एस राजेश कुमार ने कहा कि अगर TVK 2029 के आम चुनावों में गांधी का समर्थन नहीं करती है, तो कांग्रेस के दोनों मंत्री इस्तीफा दे देंगे. कुमार ने कहा कि पार्टी अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी और जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी का ही समर्थन करेगी.
तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने TVK के साथ गठबंधन किया था. पिछले कुछ हफ्तों से, TVK 2029 में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की बात कर रही है.
TVK के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन ने पहले कहा था, 'उत्तर भारतीय राज्यों के लोग भी हमारे नेता विजय की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं; उनमें ही पूरे भारत पर शासन करने की क्षमता है.'