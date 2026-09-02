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तमिलनाडु में तनातनी, AIAMDK-TVK की ठनी...विजय पर पलानीस्वामी ने कसा तंज, बोले- वो तो US के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं

TVK Vs AIADMK: टीवीके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के समर्थकों पर एआईएडीएमके महासचिव ई पलानीस्वामी ने तंज कसा है. उनके समर्थक विजय से पीएम पद का चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं. इसके बाद पलानीस्वामी ने कहा कि वह चाहें तो यूएस के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 02, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:02 AM IST
तमिलनाडु में तनातनी, AIAMDK-TVK की ठनी...विजय पर पलानीस्वामी ने कसा तंज, बोले- वो तो US के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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