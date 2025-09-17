जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए बीजेपी पर बना रहे दबाव!
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए बीजेपी पर बना रहे दबाव!

NDA Alliance Pressurizing BJP: भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया है. NDA के छोटे-छोटे दल पार्टी पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं.  

 

Sep 17, 2025
Indian Politics: एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी बीते लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद NDA को मजबूत करने में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी को अपने सहयोगी दलों से दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है. हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HUM) जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी बातों को लेकर मुखर हो गया है तो वहीं यूपी में निषाद पार्टी, अपना दल, रालोद और सुभासपा भी पार्टी पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं. तमिलनाडु में भी जहां भाजपा लगातार अन्नाद्रमुक (AIADMK) को जोड़ने की कोशिश कर रही है तो वहीं उसे पार्टी की तरफ से विरोध भी झेलना पड़ रहा है. 

भाजपा पर दबाव बना रहे छोटे दल? 
बता दें कि जब भी विधनसभा या लोकसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति होती है तब सीटों के बंटवारे को लेकर मोलभाव देखा जाता है. आमतौर पर नेतृत्व करने वाले दल के कमजोर पड़ने पर छोटे-छोटे दल उसपर हावी होने लगते हैं. ऐसी ही कुछ अब भाजपा की स्थिति देखी जा रही है. एक ओर जहां साल 2014 के चुनाव के बाद से भाजपा सभी दलों पर हावी रही थी और उसके नेतृत्व वाला गठबंधन उसके मुताबिक ही चल रहा था तो वहीं अब साल 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद से परिस्थितियां कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं.  

छोटे दलों की मांग 
भाजपा ने जहां बीते चुनावों में नतीजों के मुताबिक अपने दल से अधिक गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान दिया और संसद में हर जगह गठंबधन को बढ़ावा दिया. तो वहीं अब उसके सहयोगी दलों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए पार्टी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. जहां बिहार चुनाव से पहले 'हम' के जीतनराम मांझी खुलकर सामने आए हैं तो वहीं JDU भी खुद को बड़ा भाई बताने लगा है. लोजपा (रामविलास) की ओर से भी लोकसभा सीटों के हिसाब से सीट की मांग की जा रही है. उधर रालोमो की भी अपनी मांग है.   

तमिलनाडु से यूपी तक भाजपा पर बढ़ा दबाव 
तमिलनाडु में भी भाजपा जहां सत्ता में बैठी द्रमुक के गठबंधन को कड़ी चुनौती देने के लिए  AIADMK को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है तो वहीं AIADMK के नेता ई पलानीसामी को अलग-अलग टुकड़ों के साथ अपने मतभेदों के कारण कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. यह भाजपा के लिए जे जयललिता के निधन के बाद से अलग-अलग टुकड़ों में बंटी AIADMK को एकजुट करने की कोशिश के लिए गंभीर समस्या बन सकती है. यूपी में भी भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी अब मुखर होने लगी है. दिल्ली में भी रालोद, सुभासपा और अपना दल के नेताओं ने साथ जुटकर अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से अधिक हिस्सेदारी की मांग की है. साल 2027 के चुनाव से पहले ही सहयोगी दल सीटों को लेकर अभी से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं.  

FAQ 

छोटे दलों की मांगें क्या हैं?
छोटे दलों जैसे लोजपा (रामविलास), हम (HAM) और रालोमो ने भाजपा से अपनी-अपनी मांगें रखी हैं. लोजपा (रामविलास) 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि हम (HAM) के जीतनराम मांझी ने 8 सीटों पर सहमति जताई है.  

NDA में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा?
NDA में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसमें भाजपा और JDU को लगभग बराबर सीटें मिलेंगी, जबकि छोटे दलों को 40 के आसपास सीटें दी जा सकती हैं. 

