AIIMS की यह कैसी 'रामलीला', VIDEO देख भड़के लोग; स्टूडेंट्स ने मांगी माफी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Delhi) में कुछ स्टूडेंट्स ने रामलीला का आयोजन किया था, जिसमें भगवान राम और माता सीता पर गलत टिप्पणी की गई थी. जब इस कार्यक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की, और कार्रवाई की मांग की. जिसे देखते हुए रविवार को एम्स छात्र संघ ने सामने आकर अपनी गलती मानी और जाने अंजाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर सभी से माफी मांगी.

छात्र संघ ने ट्वीट करते हुए कहा, 'एम्स के कुछ छात्रों द्वारा की गई रामलीला मंचन की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. छात्रों की ओर से, हम इस मंचन के लिए क्षमा चाहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि न हो.

A videoclip of a Ramleela skit done by some students of AIIMS has been circulating on social media. On behalf of the students, we apologise for the conduct of this skit which was not meant to hurt anyone’s sentiments. We will ensure that no such activity takes place in the future https://t.co/wCGa0rocIn

— AIIMS Student Association (@AIIMS_SA) October 17, 2021