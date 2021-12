'हिंदुओं की सत्ता ही है कांग्रेस का सेक्युलर एजेंडा?', राहुल के बयान पर बिफरे ओवैसी

नई दिल्ली: जयपुर में 'महंगाई हटाओ' रैली के दौरान हिंदुत्व और हिंदुओं पर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान पर सियासी वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या यही है कांग्रेस का सेक्युलर एजेंडी?

जयपुर में 'महंगाई हटाओ' रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा,‘यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है. देश में महंगाई है, दर्द है तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है. हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए.’ हिंदू और हिंदुत्ववाद को 2 अलग-अलग शब्द बताते हुए राहुल ने कहा कि जिस तरह से 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता क्योंकि हर शब्द का अलग मतलब होता है. राहुल ने आगे कहा कि हिंदू वह है जो किसी से नहीं डरता जो सबको गले लगता है. उन्होंने कहा कि देश से 'हिंदुत्ववादियों को वापस निकालना है हिंदुओं का राज लाना है.'

राहुल गांधी के इस निशाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की. अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं. 2021 में 'हिंदुओं को सत्ता में लाना' एक 'धर्मनिरपेक्ष' एजेंडा है. वाह! भारत सभी भारतीयों का है, अकेले हिंदू नहीं. भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उन लोगों का भी जिनका कोई विश्वास नहीं है.'

Rahul & INC fertilised the ground for Hindutva. Now they’re trying to harvest majoritarianism. Bringing “Hindus to power” is a “secular” agenda in 2021. Wah!

India belongs to all Bharatiyas. Not Hindus alone. India belongs to people of all faiths & also those who have no faith pic.twitter.com/9EfpynChqU

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 12, 2021