असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'

Assam BJP AI Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी खूब कर रही हैं. हाल ही में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर एक एआई वीडियो बनाया था और उसके बाद खूब बवाल हुआ था. वहीं अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) असम ने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है. दरअसल यह वीडियो भी एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो का सबसे विवादास्पद हिस्सा यह है कि इसमें एक खास समुदाय (मुस्लिम) को निशाना बनाया गया है, जिससे लोग भड़क गए हैं. इस वीडियो पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है.

We can't let this dream of Paaijaan to be true!! pic.twitter.com/NllcbTFiwV — BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) September 15, 2025

असम बीजेपी का विवादित वीडियो

अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर असम बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है. इस AI वीडियो में दिखाया गया है कि अगर बीजेपी सरकार में नहीं होती तो असम में मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व (अधिक संख्या) हो जाता. वीडियो में गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों को दिखाया गया है, जहां हर जगह सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में बीजेपी ने लिखा है, "हम यह सपना पूरा नहीं होने देंगे." इस तरह से बीजेपी ने लोगों से सोच-समझकर वोट देने की अपील की है.

BJP Assam has posted a disgusting AI video that shows a Muslim-majority Assam if there was no BJP. They are not fear-mongering just for votes, this is the repulsive Hindutva ideology in true form. The very existence of Muslims in India is a problem for them, their dream is a… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 17, 2025

असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया

बीजेपी के इस वीडियो के बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखा और बीजेपी की कड़ी आलोचना की. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी असम ने एक बहुत ही घिनौना AI वीडियो पोस्ट किया है, जो सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए है. ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की यह हरकत उनके हिंदुत्व विचारधारा का असली चेहरा दिखाती है. उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में मुसलमान हैं. ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी का असली सपना 'मुस्लिम-मुक्त भारत' है और उनके पास देश के लिए इसके अलावा कोई और सपना और सोच नहीं है. उन्होंने इस वीडियो को सिर्फ वोट पाने की एक चाल बताया और कहा कि इस तरह से डर फैलाकर वे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं.