'इनके पास और कोई काम नहीं...' महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद कानून पर भड़के ओवैसी, कहा 'अंकल सरकार'

Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के कानून को लेकर एक समिति का गठन किया है. इस समिति को लेकर अब जमकर सियासत होने लगी है. कमेटी के गठन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसपर निशाना साधा है. दोनों ने इस गठन के विरोध में बयान दिया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार 17 फरवरी 2025 को इसके खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया है.

ओवैसी का बयान

ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास अंतरधार्मिक विवाहों की जांच के अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि उसने अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी है.'

Maharashtra government seems to have no other work except investigating interfaith marriages. It has now set up a panel to make a law against "love jihad." Even the Modi government has said there's no definition of love jihad, and many investigation agencies have debunked this… pic.twitter.com/K723xY0scj

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 17, 2025