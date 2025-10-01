Advertisement
trendingNow12943413
Hindi Newsदेश

'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान, पहलगाम आतंकी हमले पर कही ये बात

Asaduddin Owaisi On Operation Sindoor: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर सवाल किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 01, 2025, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान, पहलगाम आतंकी हमले पर कही ये बात

Asaduddin Owaisi : हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से पहलगाम हमले को लेकर एक सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि अगर वह 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते. ओवैसी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह वास्तविकता में जीते हैं और उन्हें इस तरह के सपने देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

अगर ओवैसी पीएम होते तो? 

ओवैसी ने कहा,' मैं इन सबका सपना नहीं देखता. ये ख्वाब देखने का मुझे शौक नहीं. मैं हकीकत को स्वीकार करता हूं और अपनी पहुंच की सीमा जानता हूं.' ओवैसी ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता में बैठना या मंत्री बनना नहीं है. वहीं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि भारत के पास इसका करारा जवाब देने का सच्चा मौका था. उन्होंने कहा,' यह क्यों रुका मुझे नहीं पता. सच में मुझे नहीं पता कि यह क्यों रुका.' उन्होंने आगे कहा कि यह जंग जैसी स्थिति थी, जिसपर भारत पता नहीं क्यों रुका? 

ये भी पढ़ें- भारत ने 17 साल अमेरिका को दी राहत की सांस, प्रत्यर्पण के लिए US भेजा जाएगा भारतीय नागरिक 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ 

ओवैसी ने जंग रोकने को लेकर कहा,' आप रुक क्यों गए? पूरा भारत निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार था. अब आप संसद में बैठकर PoK हासिल करने की बात करते हैं.' उन्होंने कहा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है. बता दें कि यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, जिसमें आतंकवादियों ने 26 लोगों को गोली मार दी थी.  

ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट, एक्टर विजय की बढ़ेंगी मुश्किलें?    

भारत-पाकिस्तान मैच पर उठाए सवाल 

ओवैसी ने सोमवार 1 अक्टूबर 2025 को भारत के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एशिया कप मैच खेलने पर भी सवाल उठाए, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मैच जीतने वाली भारतीय टीम के साथ उनका कोई विरोध नहीं है. ओवैसी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा,' पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया.' उन्होंने कहा कि जब सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई और व्यापार भी ठप हो गया तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? उन्होंने पूछा कि आखिर वह मैच खेलने की जरूरत क्या थी? ओवैसी ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम एक महान टीम है और पाकिस्तान की टीम उसके सामने कुछ भी नहीं है. 

FAQ 

ओवैसी ने पहलगाम हमले पर क्या कहा? 

ओवैसी ने कहा कि भारत के पास इसका करारा जवाब देने का सच्चा मौका था, लेकिन यह क्यों रुका, मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा कि यह जंग जैसी स्थिति थी, जिसपर भारत पता नहीं क्यों रुका.

ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा? 

ओवैसी ने कहा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है. यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi

Trending news

श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
;