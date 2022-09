Asaduddin Owaisi on PFI Ban: पीएफआई बैन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- मैं उसकी विचारधारा के खिलाफ लेकिन...

PFI Banned in India: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है. अब इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पहले से ही पीएफआई की विचारधारा के खिलाफ हैं लेकिन बैन का समर्थन नहीं करते.

ओवैसी ने इस मामले पर सिलसिलेवार ट्वीट किए. ओवैसी ने कहा, पीएफआई पर प्रतिबंध कैसे लगा जबकि खाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन पर नहीं? सरकार ने दक्षिणपंथी संस्थाओं को बैन क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से पीएफआई की विचारधारा का विरोध और लोकतांत्रिक रवैये का समर्थन किया है. लेकिन पीएफआई पर बैन का मैं समर्थन नहीं करता. कुछ लोगों के अपराध का यह मतलब नहीं है कि पूरी ऑर्गनाइजेशन को बैन कर दिया जाए.

How come PFI is banned but organisations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blasts aren’t? Why has govt not banned right wing majoritarian organisations?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 28, 2022