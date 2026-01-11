वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा घर पर बुलडोजर, ओवैसी ने BJP-कांग्रेस, SP किसी को नहीं बख्शा

Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं. देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री देखने की चाह रखने वाले ओवैसी इन एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र के नागपुर में बोलते हुए ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस सहित कई पार्टियों पर तीखा हमला किया. कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और दशकों से सही लीडरशिप तैयार करने में नाकाम रहे हैं.

अगर आप सिर्फ वोटर बने रहे तो...

इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है, अगर आप सिर्फ वोटर बने रहे, तो आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा. अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहे तो मुसलमानों की बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगी. अगर आप वोटर बनकर रहे तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा. अगर आप वोटर बनकर रह गए तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा.

हक मिलना शुरू हो जाएगा

इसके अलावा कहा जिस दिन आप पॉलिटिकल एजेंसी बनेंगे, जिस दिन आप शहरी बन जाएंगे उस दिन आपको हक मिलना शुरू हो जाएगा. ये तमाम सियासी पार्टी चाहे BJP, अजित पवार और एकनाथ शिंदे समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियां आपको डराकर आपके वोट हासिल करना चाहती हैं. एक कांग्रेस है जो आपको वोटर सिर्फ इसलिए बनाना चाहती है ताकि आपका कोई भी काम न हो, मजलिस आपसे कह रही है आप लीडर बनिए अपनी पॉलिटिकल एजेंसी बनाइए.

अकोला में भी कांग्रेस पर बरसे

इससे पहले अकोला में भी कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं अमरावती में उन्होंने BJP और RSS पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया. ओवैसी ने आने वाले नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMC) चुनावों के लिए AIMIM के 17 उम्मीदवारों के सपोर्ट में ताजबाग में बाबा ताजुद्दीन औलिया की पवित्र सूफी दरगाह के पास एक बड़ी रैली को संबोधित किया. इस रैली में करीब 15,000 लोगों की भीड़ के जोरदार जयकारों और नारों के बीच, दरगाह के अपने दूसरे दौरे पर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम लीडरशिप को मानने और मजबूत करने से इनकार किया है.