'अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोऊंगा...' वक्फ को लेकर ओवैसी की चेतावनी, भरी सभा में भड़के

Waqf Amendment Bill: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार 3 फरवरी 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलाव के बाद उसे पेश करने को लेकर चेतावनी दी. उनका कहना है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है. ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समाज से खारिज कर दिया गया है.

सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी

वक्फ विधेयक को लेकर AIMIM चीफ ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा,' मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप वक्फ कानून को वर्तमान रूप में लाते हैं और बनाते हैं तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा. इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी. इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है. कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा.''

'अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोऊंगा...'

उन्होंने कहा, 'आप भारत को 'विकसित भारत' बनाना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं. आप इस देश को 80- 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी.' ओवैसी ने आगे कहा,'एक गौरांवित भारतीय मुसलमान के नाते मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा. मैं अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोऊंगा.'

#WATCH | In Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "I am cautioning and warning this government - if you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected… pic.twitter.com/agGgjpt4Ft

— ANI (@ANI) February 3, 2025