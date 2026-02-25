Advertisement
Hindi Newsदेशये विश्वासघात है..., पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा नरसंहार का आरोप

'ये विश्वासघात है...', पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप

एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल की यात्रा की आलोचना की है. उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी' करार दिया. औवैसी ने दावा किया कि संभव है कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा. 

Feb 25, 2026, 10:54 PM IST
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

Owaisi on PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल यात्रा पर पहुंचे हैं. इजरायल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ. प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया. इस दौरन नेतन्याहू की पत्नी सारा भी उपस्थित रहीं. पीएम मोदी के इस इजरायल दौरे की एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की. 

दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'युद्ध अपराधी' बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिले, जिनके खिलाफ वारंट जारी है. एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि यह दौरा फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है.

ओवैसी ने की पीएम के यात्रा की कड़ी आलोचना 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गाजा नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा. यह तथ्य कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजरायल का दौरा करने और वारंट जारी किए गए एक युद्ध अपराधी को गले लगाने का फैसला किया, फिलिस्तीनी लोगों के लिए भारत के अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है. अपने पोस्ट में ओवैसी ने यहां तक दावा कर दिया कि संभव है कि प्रधानमंत्री की यात्रा समाप्त होने के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर दे. 

ओवैसी ने शेयर की पुराने भाषणों की क्लिप 

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने रैलियों और संसद में दिए गए अपने पुराने भाषणों की एक क्लिप को साझा किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से अपनी यात्रा के दौरान 15 मिनट के लिए गाजा जाने का आग्रह किया हुआ है. बता दें कि पीएम मोदी को इजरायली संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया. नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत से दोस्ती का संदेश लाया हूं, शांति के लिए भारत हमेशा इजरायल के साथ खड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में यहुदी समाज के लोग बिना किसी डर के निवास करते हैं. बता दें कि पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मिलेंगे. 

Asaduddin Owaisi

