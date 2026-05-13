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Hindi Newsदेशनासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर, कर दिया जमींदोज

नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर, कर दिया जमींदोज

नासिक के चर्चित TCS केस में मुख्य आरोपी मानी जा रही निदा खान को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस बीच मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब AIMIM पार्षद मतीन पटेल के बंगले पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी. मतीन पटेल पर निदा खान की फरारी के दिनों में शरण दिए जाने का आरोप है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 13, 2026, 09:03 AM IST
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निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर (Photo- ANI Video Grab)
निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर (Photo- ANI Video Grab)

नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, वहीं अब उन लोगों पर भी प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की थी. इसी कड़ी में एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है. आरोप है कि फरार चल रही निदा खान ने छत्रपति संभाजीनगर में मतीन पटेल के बंगले में शरण ली थी. इस खुलासे के बाद पुलिस ने मतीन पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया और अब नगर निगम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने मतीन पटेल को कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया. प्रशासन का कहना है कि उनके बंगले में नियमों के खिलाफ निर्माण किया गया है. नोटिस जारी होने के कुछ ही समय बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध हिस्सों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई. बताया जा रहा है कि निदा खान को पनाह देने के आरोप में केस दर्ज होने के एक दिन बाद ही यह कार्रवाई हुई, जिससे इलाके की सियासत भी गर्मा गई है. विपक्षी दल इसे प्रशासन की सख्ती बता रहे हैं, जबकि AIMIM इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई करार दे रही है.

 

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और कितने लोगों ने निदा खान की मदद की? हो रही जांच

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान निदा खान को और किन-किन लोगों से मदद मिली थी. वहीं प्रशासन का साफ संकेत है कि आरोपी की मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद अब उसके मददगारों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है. पुलिस ने निदा खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, वहीं जिस बंगले में वह फरारी के दौरान छिपी हुई थी, उस पर बुलडोजर चलाया गया है.

नोटिस के 72 घंटों में मांगा जवाब, फिर हुआ बुलडोजर एक्शन

जानकारी के मुताबिक, निदा खान ने फरारी के दौरान AIMIM पार्षद मतीन पटेल के बंगले में शरण ली थी. इस खुलासे के बाद छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने मतीन पटेल के खिलाफ अवैध निर्माण का मामला खोल दिया. निगम की ओर से पहले उन्हें नोटिस जारी कर मकान से जुड़े जरूरी अनुमति दस्तावेज पेश करने को कहा गया था. 
नगर निगम का कहना था कि नारेगांव इलाके के कौसर पार्क स्थित करीब 600 वर्ग फुट का यह निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं है. अतिक्रमण विभाग ने नोटिस में 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा था और चेतावनी दी थी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम अपनी कार्रवाई करेगा.

टीसीएस धर्मांतरण केस में मची सियासी हलचल

इसी कार्रवाई के तहत अब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और कथित अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी. उधर, पुलिस पहले ही मतीन पटेल के खिलाफ निदा खान को पनाह देने के आरोप में मामला दर्ज कर चुकी है. टीसीएस धर्मांतरण केस को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में लगातार हलचल बनी हुई है. प्रशासन की जांच में सामने आया है कि मतीन पटेल का दफ्तर और उससे जुड़ी कुछ संपत्तियां नियमों के खिलाफ बनाई गई हैं. महानगरपालिका का कहना है कि जिस इमारत में उनका कार्यालय संचालित हो रहा था, वह पूरी तरह अवैध निर्माण की श्रेणी में आती है. यही नहीं, जिस बंगले में निदा खान के ठहरने की बात सामने आई, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं.

घर के वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए मतीन पटेल

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण से जुड़े जरूरी अनुमति पत्र और मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अब तक कोई वैध कागजात पेश नहीं किए गए. इसी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी. अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाया गया, तो नगर निगम बुलडोजर चलाकर पूरी संरचना को ध्वस्त करेगा. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. नासिक टीसीएस केस में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. इसी बीच अब मतीन पटेल का नाम भी जांच के दायरे में आ गया है. बताया जा रहा है कि फिलहाल मतीन पटेल से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे पुलिस की शक की सुई और गहरा गई है. खबर है कि नासिक पुलिस की एक टीम गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए छत्रपति संभाजीनगर पहुंच चुकी है.

7 मई को हुई निदा खान की गिरफ्तारी

दरअसल, इसी मामले में फरार चल रही निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के अनुसार, निदा खान पिछले कुछ समय से एक दो मंजिला बंगले में अपने चार रिश्तेदारों के साथ छिपकर रह रही थी. जांच में सामने आया है कि यह बंगला कथित तौर पर मतीन पटेल का बताया जा रहा है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या मतीन पटेल ने फरार आरोपियों को पनाह देने में किसी तरह की मदद की थी. वहीं, मतीन पटेल का मोबाइल बंद बताया जा रहा है और उससे संपर्क नहीं हो पाने के कारण पुलिस उसकी तलाश तेज कर चुकी है.

यह भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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