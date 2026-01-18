Advertisement
ओवैसी ने BJP से गठबंधन पर फिर किया 'ना'; हाथ मिलाने वाले पार्षदों पर चलाया अनुशासन का डंडा

ओवैसी ने BJP से गठबंधन पर फिर किया ‘ना’; हाथ मिलाने वाले पार्षदों पर चलाया अनुशासन का डंडा

AIMIM-BJP Alliance: AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी BJP या NDA के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी. ओवैसी का यह बयान अकोट नगर परिषद में AIMIM पार्षदों द्वारा BJP समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद आया. उन्होंने पार्षदों को तत्काल समर्थन वापस लेने का आदेश दिया और कारण बताओ नोटिस जारी किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:12 PM IST
Asaduddin Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी (BJP) या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ किसी भी तरह का गठबंधन संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि AIMIM अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से कोई समझौता नहीं करेगी और गठबंधन जैसे फैसले केवल पार्टी नेतृत्व के स्तर पर ही लिए जा सकते हैं.

पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी

ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के अकोट नगर परिषद में AIMIM के कुछ पार्षदों द्वारा एक को-ऑप्शन पद के लिए BJP समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने की घटना के बाद आया है. ओवैसी ने इस घटना को गंभीर चूक बताते हुए कहा कि उन्होंने अकोट के 5 AIMIM पार्षदों को तुरंत उस समर्थन से पीछे हटने का निर्देश दिया है. साथ ही इन पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.

दारुस्सलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लिए गए ऐसे फैसले पार्टी की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन पर फैसला सिर्फ पार्टी नेतृत्व करेगा. मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि AIMIM का BJP या NDA के साथ जाना सवाल से बाहर है.

ओवैसी ने यह भी जोड़ा कि अकोट में हुआ  विवादित समर्थन किसी भी तरह से पार्टी की नीति में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए. ओवैसी ने बताया कि अमरावती में पार्षदों से मुलाकात के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आगाह किया था कि BJP से किसी भी प्रकार का राजनीतिक तालमेल स्वीकार्य नहीं होगा. इसके बावजूद समर्थन दिया जाना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है. उन्होंने दोहराया कि स्थानीय पार्षदों या इकाइयों को गठबंधन या रणनीतिक फैसले लेने का अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ें: भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज; बोले- उम्मीद है कि आपको आएगी पसंद

ओवैसी ने पार्षदों को दिया आदेश 

बता दें, महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने AIMIM उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले मतदाताओं का आभार जताया. उन्होंने बताया कि पार्टी ने राज्य भर में 125 से अधिक नगर निगम डिवीजनों में जीत दर्ज की है. ओवैसी ने कहा कि AIMIM के निर्वाचित प्रतिनिधियों में मुस्लिमों के साथ-साथ हिंदू उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो पार्टी के बढ़ते सामाजिक आधार और बहुलतावादी समर्थन को दर्शाता है. उन्होंने नव-निर्वाचित पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की. साथ ही, ओवैसी ने भरोसा जताया कि AIMIM के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा.

भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि AIMIM जल्द ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तय करेगी. उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में हार झेलने वाली पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि AIMIM को BJP की 'बी टीम' कहने से पहले उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए. ओवैसी ने जोर देकर कहा कि चुनावी नतीजे जनता की पसंद को दर्शाते हैं और मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप निराधार है.

ये भी पढ़ें: मुंबई का मेयर कौन होगा? सस्पेंस बढ़ा, शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई; उद्धव ठाकरे ने भी जताई उम्मीद

ठाकरे भाइयों से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र का जनादेश साफ था. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ने उस क्षेत्र में जीत हासिल की है, जहां एकनाथ शिंदे का घर स्थित है जो मतदाताओं के स्पष्ट रुझान को दर्शाता है. अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारत की बांग्लादेश के साथ जमीनी और समुद्री सीमाएं साझा होती हैं और पड़ोसी देश की स्थिरता भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बेहद अहम है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Asaduddin Owaisi

