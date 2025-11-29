Advertisement
Hindi Newsदेश

जब हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक का विवादित बयान, वीडियो वायरल

Majid Hussain: महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM विधायक माजिद हुसैन के विवादित बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार, चुनावी सभा में माजिद हुसैन ने मंच से कथित तौर पर धमकी भरे शब्द बोले, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:38 PM IST
Majid Hussain Controversial Speech: महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है. शुक्रवार शाम बागवान पूरा इलाके में आयोजित एक चुनावी सभा में माजिद हुसैन ने मंच से कथित तौर पर धमकी भरे शब्द बोले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ माजिद का बयान

सभा के दौरान माजिद हुसैन ने अपने भाषण में कहा कि 'मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लेमीन बच्चों का खेल नहीं है… जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी'. उनकी इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में नाराजगी और विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे खुली धमकी बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, यह सभा वाशिम नगर परिषद चुनाव के समर्थन में आयोजित की गई थी, जहां AIMIM अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही है. भाषण के दौरान माजिद हुसैन ने पार्टी की ताकत, संगठन की क्षमता और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर जोर दिया, लेकिन 'गली-गली कम पड़ने' वाली पंक्ति ने माहौल गरमा दिया. विवादित वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने AIMIM पर डर और धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया है. कुछ नेताओं ने कहा कि ऐसे बयान चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाले हैं और इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए. हालांकि AIMIM की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

AIMIM

