'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', GST को लेकर मोदी सरकार पर ओवैसी का वार

Asaduddin Owaisi: 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम अहम फैसला लिया गया. अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे. पुरानी 12% और 28% वाली स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है. वहीं, इस जीएसटी सुधार को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है. इस मुद्दे पर आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकरा को घेरने की कोशिश की है. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी-अपनी बात रखी. वहीं, अब इसपर हैदारबाद से सांसद व AIMIM चीफ असदु्द्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा GST सुधारों से खपत बढ़ने वाले बान पर कहा कि, 'पिछले 11 वर्षों में हमने जो भी बयानबाजी और संवाद देखा है, उससे आम आदमी को कोई मदद नहीं मिली है.'
#WATCH | On Centre saying #GST reforms will increase consumption, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "All the rhetoric and dialogue that we have seen in the last 11 years have not helped the common man..." pic.twitter.com/9RHXKxkz0S
— ANI (@ANI) September 4, 2025
इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी सुधारों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ही दरों में कटौती का ऐलान कर दिया था, जबकि ये फैसला संवैधानिक निकाय जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद होना चाहिए था. कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या काउंसिल अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है? कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे वक्त से से जीएसटी 2.0 की मांग करती रही है, जिसमें दरें कम हों, एमएसएमई पर बोझ घटे और टैक्स चोरी व Misclassification की समस्या खत्म हो.
