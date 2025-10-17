ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास की पैनी नजर

Russia Army: मोहम्मद अहमद ने रूस से एक वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी. अहमद की पत्नी अफशा बेगम ने इसे साजिश और अवैध भर्ती बताते हुए कहा कि अहमद को जबरन भर्ती कर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर लड़ाई के लिए जंग के मैदान में यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया.
Russia Ukraine War: यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में भारतीय नौजवानों को जबरन रूसी आर्मी में शामिल करने का नया मामला सामने आया है. जहां, हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद अहमद को रूसी सेना ने जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर युद्ध मोर्चे पर भेज दिया है. IMMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद अहमद को जबरन आर्मी में भर्ती किए जाने के मामले को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के सामने रखा था. इस पर विदेश सचिव ने संज्ञान लेते हुए भारतीय दूतावास को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. वहीं, अब भारतीय दूतावास की तरफ से रूस की पुतिन सरकार से मोहम्मद अहमद को सेना से निकालकर सुरक्षित भारत पहुंचाने की बात कही है.
पत्नी ने मांग ओवैसी से मदद
हैदराबाद के खैरतादाबाद का रहने वाला 37 वर्षीय मोहम्मद अहमद नौकरी के लिए रूस गया था.जहां, उसको एजेंट ने झूठ बोलकर रूसी सेना में भर्ती करवा दिया. जिसके बाद उसको यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भी शामिल कर दिया गया. इसके बारे में जानकारी देते हुए मोहम्मद अहमद ने रूस से एक वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी. अहमद की पत्नी अफशा बेगम ने इसे साजिश और अवैध भर्ती बताते हुए कहा कि अहमद को जबरन भर्ती कर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर लड़ाई के लिए जंग के मैदान में यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया.
ओवैसी की मिस्री से गुहार
परिजनों की बात सुनकर ओवैसी ने विदेश सचिव मिस्री के सामने पूरे मामले को रखा. ओवैसी ने मिस्री से सहानुभूतिपूर्वक इस संदर्भ में संज्ञान लेकर अहमद को जल्द से जल्द रूस से वापस लाने की अपील भी की थी. भारतीय दूतावास की तरफ से ओवैसी को जानकारी देते हुए कहा " दूतावास ने अहमद के बारे में रूसी अधिकारियों को जानकारी शेयर की हैं जल्द ही सेना से रिहाई के बाद उसे सुरक्षित भारत लौटा दिया जाएगा".
दूतावास ने दिया जवाब
रूसे के मास्को में भारतीय दूतावास काउंसलर ताडू मामू ने भी रूसी सेना में भर्ती किए गए मोहम्मद अहमद को लेकर बयान दिया है. ताडू कहते हैं " भारतीय दूतावास रूसी सेना में भारतीय नागरिकों के सभी मामलों पर पैनी नजर रख रहा है और अहमद से जुड़ी सभी नई जानकारी से परिवार को अवगत कराया जाएगा.
