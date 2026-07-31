/‘मैं मुसलमान हूं और अल्लाह के सिवा...’, वंदे मातरम से जुड़े विधेयक पर ओवैसी ने क्यों जताई आपत्ति?

संसद से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने के बाद देश में एक नई राजनीतिक और संवैधानिक बहस शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
ओवैसी का कहना था कि यदि किसी कानून या व्यवस्था के जरिए वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाया जाता है, तो यह संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है.
ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम हैं और इस्लाम उन्हें केवल अल्लाह की इबादत करने की शिक्षा देता है. उन्होंने कहा, "मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता. अगर मैं किसी और की इबादत करूंगा तो यह मेरे मजहब की शिक्षाओं के खिलाफ होगा."
ओवैसी ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बीच अंतर भी स्पष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि 'जन गण मन' देश, उसकी जनता और राष्ट्रीय एकता का सम्मान प्रकट करता है, जबकि 'वंदे मातरम' के कुछ हिस्सों में देवी स्वरूप भारत माता की वंदना और आराधना का भाव व्यक्त किया गया है. उनके मुताबिक दोनों की प्रकृति अलग-अलग है, इसलिए इन्हें एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.
ओवैसी ने इस दौरान वर्ष 1950 के उस फैसले का भी जिक्र किया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में संसद से कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान में 'राष्ट्रीय गीत' शब्द की कोई स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है. ऐसे में इस विषय पर संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है.
राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े संशोधन कानून के पारित होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जहां समर्थक इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, वहीं विरोधी दल इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद से लेकर अदालतों और राजनीतिक मंचों तक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.