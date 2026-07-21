NEET मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक जारी गतिरोध के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए पहले ही छात्रों से बात की जानी चाहिए थी. लेकिन इस सरकार का यही ट्रेंड देखने को रहा है. किसान आंदोलन, सीएए प्रोटेस्‍ट के दौरान भी सरकार का ऐसा ही रुख देखने को मिला था जब बल प्रयोग से इसको हैंडल किया गया. यह पूरी तरह से अव्‍यस्‍था को दिखाता है . यदि किसी का दिल धड़कता है और थोड़ा-बहुत दिमाग भी है तो वो देख सकता है कि कल क्‍या हुआ?