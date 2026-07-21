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किसी का धड़कता दिल होगा और कुछ दिमाग होगा तो...ओवैसी ने प्रदर्शन पर दिया ये रिएक्‍शन

NEET मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक जारी गतिरोध के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए पहले ही छात्रों से बात की जानी चाहिए थी.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:51 PM IST
किसी का धड़कता दिल होगा और कुछ दिमाग होगा तो...ओवैसी ने प्रदर्शन पर दिया ये रिएक्‍शन

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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