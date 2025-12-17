Advertisement
'बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…' तो क्या नगर निगम चुनाव में AIMIM करेगी बड़ा उलटफेर? Waris Pathan ने कही ये बात

‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ तो क्या नगर निगम चुनाव में AIMIM करेगी बड़ा उलटफेर? Waris Pathan ने कही ये बात

Maharashtra Nagar Nigam Election: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. AIMIM नेता वारिस पठान ने साफ कहा है कि अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी पार्टी अकेले ही BMC समेत पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी. 

Dec 17, 2025, 06:26 AM IST
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ तो क्या नगर निगम चुनाव में AIMIM करेगी बड़ा उलटफेर? Waris Pathan ने कही ये बात

Maharashtra Nagar Nigam Election: महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव नजदीक आते ही सियासत गरमाने लगी है. इसी बीच All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता Waris Pathan का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल AIMIM के साथ नहीं आता है तो उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ अकेले ही चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ेगी.

वारिस पठान ने कहा कि बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन देखना अभी बाकी है. उनके इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि AIMIM महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ महायुति गठबंधन है और दूसरी तरफ महा विकास अघाड़ी लेकिन AIMIM दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं है.

बीएमसी चुनाव को लेकर AIMIM 
BMC चुनावों पर बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है. अगर कोई साथ नहीं आया तो AIMIM पूरे महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और कई जगह जीत भी दर्ज करेगी. उन्होंने बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष Ameet Satam के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें यह कहा गया था कि मुंबई का मेयर किसी खान को नहीं बनने दिया जाएगा. इसी बात का जवाब देते हिए पठान ने सवाल उठाया कि पठान, शेख या सैयद मुंबई का मेयर क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने विकास, किसानों की आत्महत्या और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा.

चुनाव की तारीखें घोषित
राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़े नगर निगमों के चुनावों का ऐलान कर दिया है. मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, वसई-विरार जैसे शहरों में 15 जनवरी को मतदान होने वाला है, जिसके नतीजों 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.

क्या बोले मुख्यमंत्री फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नगर निगम को लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे चलाना ठीक नहीं है. उन्हें भरोसा है कि जनता उनके द्वारा किए गए विकास के कामों को देखकर फिर से अपना समर्थन देगी.

बता दें, सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस का कहना है कि महायुति गठबंधन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मिलकर चुनाव लड़ेगा. हालांकि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में Ajit Pawar के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अलग-अलग चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है. उन्होंने इसे दोस्ताना मुकाबला बताया.

मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि आने वाले नगर निगम चुनावों में शिवसेना ज्यादातर जगहों पर महायुति गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी. 

