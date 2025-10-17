Advertisement
trendingNow12965777
Hindi Newsदेश

15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...

शिमला के AIMSS चमियाना सरकारी अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक की मदद से सिक्का युवती के गले से सिक्का निकाला गया है जो पिछले 15 साल से गले में फंसा हुआ था.

 

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...

शिमला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती के गले में 15 साल से एक सिक्का फंसा हुआ था जो अब जाकर निकला है. युवती अब पूरी तरह स्वस्थ है. मिली जानकारी के अनुसार मरीज पिछले कई वर्षों से निगलने में समस्या हो रही थी, लेकिन कई हॉपिस्टल में दिखाने के बाद भी इसका असली कारण पता नहीं चल पाया था. अब अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियएलिटी (AIMSS) चमियाना के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग की टीम ने इस बेहद जटिल और दुर्लभ केस में सफलता हासिल की है और वो सिक्का निकाल दिया है. विभाग के डॉ. बृज शर्मा, डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. विशाल बोध और डॉ. आशीष चौहान की टीम ने 23 साल की युवती के भोजन नली में फंसा सिक्का सुरक्षित निकाले में कामयाबी पाई है. जानकारी के अनुसार युवती को एक दिन पहले की अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को उसका ऑपरेशन किया गया है.
यह भी पढ़ें: दम घोंटकर हिरण को मार रहा था अजगर, तभी महिला ने रोकी अपनी कार और फिर...

 

गले में कैसे पहुंचा ये सिक्का?
जब मामले खुला तो सामने आया कि चंबा की रहने वाली युवती 15 साल पहले जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उसने गलती से एक सिक्का निगल लिया था. जैसे ही महिला ने ये सिक्का निगला तो ये जाकर महिला की भोजन नली में फंस गया. माता पिता ने पहले भी कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कई प्रयास असफल रहे. इस बार AIMSS चमियाना की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम ने मॉर्डन एंडोस्कोपिक तकनीक की हेल्प से सिक्के का सुरक्षित निकाल लिया है. डॉक्टर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को भी सफल बनाया और युवती की जान को भी बचाया. अब ये युवती पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है. डॉक्टर्स ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि 15 साल जैसे लंबे समय तक भोजन नली में किसी धातु का फंसा रहना बेहद ही दुर्लभ मामला है. इसका सफल इलाज चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है.

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

ShimlaDoctorshosptal

Trending news

15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया