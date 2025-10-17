15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...

शिमला के AIMSS चमियाना सरकारी अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक की मदद से सिक्का युवती के गले से सिक्का निकाला गया है जो पिछले 15 साल से गले में फंसा हुआ था.
शिमला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती के गले में 15 साल से एक सिक्का फंसा हुआ था जो अब जाकर निकला है. युवती अब पूरी तरह स्वस्थ है. मिली जानकारी के अनुसार मरीज पिछले कई वर्षों से निगलने में समस्या हो रही थी, लेकिन कई हॉपिस्टल में दिखाने के बाद भी इसका असली कारण पता नहीं चल पाया था. अब अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियएलिटी (AIMSS) चमियाना के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग की टीम ने इस बेहद जटिल और दुर्लभ केस में सफलता हासिल की है और वो सिक्का निकाल दिया है. विभाग के डॉ. बृज शर्मा, डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. विशाल बोध और डॉ. आशीष चौहान की टीम ने 23 साल की युवती के भोजन नली में फंसा सिक्का सुरक्षित निकाले में कामयाबी पाई है. जानकारी के अनुसार युवती को एक दिन पहले की अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को उसका ऑपरेशन किया गया है.
गले में कैसे पहुंचा ये सिक्का?
जब मामले खुला तो सामने आया कि चंबा की रहने वाली युवती 15 साल पहले जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उसने गलती से एक सिक्का निगल लिया था. जैसे ही महिला ने ये सिक्का निगला तो ये जाकर महिला की भोजन नली में फंस गया. माता पिता ने पहले भी कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कई प्रयास असफल रहे. इस बार AIMSS चमियाना की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम ने मॉर्डन एंडोस्कोपिक तकनीक की हेल्प से सिक्के का सुरक्षित निकाल लिया है. डॉक्टर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को भी सफल बनाया और युवती की जान को भी बचाया. अब ये युवती पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है. डॉक्टर्स ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि 15 साल जैसे लंबे समय तक भोजन नली में किसी धातु का फंसा रहना बेहद ही दुर्लभ मामला है. इसका सफल इलाज चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है.
