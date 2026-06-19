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भारत में बहुसंख्यक नहीं हैं हिंदू... मौलाना सज्जाद नोमानी के जहरीले बोल

Sajjad Nomani: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सिख हिंदू नहीं हैं, ईसाई हिंदू नहीं हैं, बौद्ध हिंदू नहीं हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:44 AM IST
भारत में बहुसंख्यक नहीं हैं हिंदू... मौलाना सज्जाद नोमानी के जहरीले बोल

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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