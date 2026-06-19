Sajjad Nomani: कभी-कभी कुछ लोगों की बयानबाजी की वजह से बहस छिड़ जाती है. भारत में इस्लामिक समिट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कुछ ऐसा कहा जिसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि भारत की हिंदू आबादी में पारंपरिक रूप से शामिल कई समुदायों को हिंदू नहीं माना जाना चाहिए, इस देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
अपने भाषण में, मौलाना सज्जाद नोमानी ने तर्क दिया कि भारत के डेमोग्राफिक मेकअप की पारंपरिक समझ मूल रूप से गलत है. उनके एनालिसिस के अनुसार, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह देश भर में तीन दशकों की जमीनी यात्रा और रिसर्च पर आधारित है, अगर अलग-अलग पहचान ग्रुप को अलग से कैलकुलेट किया जाए तो हिंदुओं को मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं माना जा सकता.
उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति, आदिवासी (आदिवासी समुदाय), सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत और तमिलनाडु की आबादी की पूरी तरह से अलग पहचान है जो उन्हें हिंदू धर्म से अलग करती है. मौलवी ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी इस जमीन के असली और सबसे पुराने निवासी हैं, उन्हें हिंदू छत्र के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए.
इसके अलावा, उन्होंने दावा किया किसी भी हालत में हिंदुओं को मैजोरिटी नहीं माना जा सकता. मैं एक बार फिर दोहराता हूं, सिख हिंदू नहीं हैं, ईसाई हिंदू नहीं हैं, बौद्ध हिंदू नहीं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, साथ ही साथ कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लोकल कम्युनिटी की मीटिंग हुई हैं, जहां जाट कम्युनिटी के सदस्यों ने खुद को सिख के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर कराने पर चर्चा की, हालांकि उन्होंने इस दावे को वेरिफाई करने के लिए कोई खास सबूत नहीं दिया.
जिस तरह से हमने हिंदुओं को 'सेक्युलर हिंदू' और 'कम्युनल हिंदू' में बांटा है, इस बंटवारे ने हमें बहुत धोखा दिया है. पहले, सो-कॉल्ड सेक्युलर हिंदुओं ने हमें नुकसान पहुंचाया, और अब उन्होंने देश को फासिस्ट हिंदुओं को थाली में परोस दिया है. जैसे ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग तरह-तरह का तर्क देने लगे. उनके बयान पर बहस भी छिड़ी है.