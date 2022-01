'सूर्य नमस्कार' के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा, कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) का विरोध किया है. एआईएमपीएलबी (AIMPLB) के मुताबिक, सरकार ने निर्देश जारी किया है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 1 से 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जाए. इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सूर्य नमस्कार एक तरह से सूर्य की पूजा (Worship Of God) करना है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है.

All India Muslim Personal Law Board opposes Govt directive to organize 'Surya Namaskar' program in schools between Jan 1-Jan 7 on the 75th anniversary of Independence Day; says 'Surya Namaskar' is a form of Surya puja and Islam does not allow it pic.twitter.com/KcUq2xAGIm

