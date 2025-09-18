DNA: सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की नई साजिश

Supreme Court on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद प्रदर्शन की शुरुआत कल यानी 19 सितंबर से हो जाएगी. जुमे के दिन मस्जिदों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीर होगी और दुआ की जाएगी.
Waqf Law: दुनिया में हर जगह ऐसे लोग या संगठन पाए जाते हैं, जो खुद को व्यवस्था से बड़ा समझते हैं. भारत में भी एक मुस्लिम संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB. ये मुस्लिम बोर्ड खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है. शायद यही वजह है, कि इसने वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सड़क पर उतरने का फैसला किया है. इसके लिए बकायदा आंदोलन का कैलेंडर जारी किया गया है. क्या देश की संसद से लंबी बहस के बाद पारित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध होगा? क्या जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अंतरिम मुहर लगा दी है, उसके खिलाफ लोगों की भीड़ जुटाना जायज है.
ये सवाल आज इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर AIMPLB ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का एलान किया है. देश के कानून के खिलाफ सड़कों पर भीड़ जुटाना खतरनाक क्यों है, ये हम आगे बताएंगे लेकिन पहले AIMPLB के इस प्रदर्शन की प्रमुख तारीखों के बारे में जान लीजिए.
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद प्रदर्शन की शुरुआत कल यानी 19 सितंबर से हो जाएगी. जुमे के दिन मस्जिदों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीर होगी और दुआ की जाएगी.
3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपनी दुकानें और दफ्तर बंद रखने की अपील की गई है.11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा. धरने के बाद गिरफ्तारी भी दी जाएगी.
16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के लाखों लोग शामिल होंगे.
इन तारीखों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के अलावा भी AIMPLB ने विरोध की कई योजनाएं बनाई हैं.
इसके तहत दिल्ली और हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. लोगों के साथ बड़े पैमाने पर गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएंगी.धार्मिक नेताओं के साथ सर्वधर्म सभाओं का आयोजन होगा.
सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा, बुकलेट तैयार की जाएगी जिस पर लिखा होगा 'वक़्फ़ संशोधन कानून हमें मंजूर नहीं'. राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस तक वक़्फ़ मार्च निकाला जाएगा.
वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध कोई नई बात नहीं है. जब से कानून बनाने की बात सामने आई, उसी समय से मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बचाओ अभियान के तहत पूरे देश में विरोध शुरू कर दिया था.
#DNAWithRahulSinha | वक्फ पर आग भड़काने की नई साजिश? देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? #DNA #WAQFBoard #WAQFBill @RahulSinhaTV pic.twitter.com/chbiPvOQ4E
— Zee News (@ZeeNews) September 18, 2025
ऐसी ही एक भीड़ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी जुटाई गई थी. वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग कुछ ही देर में दंगे पर उतारू हो गए थे. इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए थे. यहां वक्फ कानून के खिलाफ गुस्सा हिंदुओं पर उतारा गया. यहां तक कि पुलिसवालों को भी निशाना बनाया गया.
संसद से पास हुआ था बिल
लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद वक्फ बिल 25 घंटे से ज्यादा बहस के बाद संसद से पास हो गया. इसके बाद क़ानूनी दांव-पेच शुरू हो गया और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इस कानून को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ बताया गया और इस पर रोक लगाने की मांग की गई.
लेकिन सोमवार को अंतरिम फैसले में चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई मगर ये भी साफ कर दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. वैसे कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक के बाद मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग फैसले का स्वागत भी करने लगे थे.
जब 128 पन्नों के फैसले को विस्तार से पढ़ा गया तो मुस्लिम संगठनों को एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जीत समझ रहे थे, वो तो कुछ और ही निकला. इसके बाद वो फैसले का खुलकर विरोध करने लगे. AIMPLB ने एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अधूरा और असंतोषजनक बताया और अब AIMPLB ने पूरी तरह से इस कानून को रद्द करने के लिए आंदोलन का अगला कैलेंडर निकाला है.
पहले भी लोगों को उकसा चुके हैं ये
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार होता है लेकिन विरोध के नाम पर लोगों को उकसाना, बरगलाना, ताक़त दिखाना और संसद के बनाए कानून को न मानने की बात कहना कतई ठीक नहीं है. वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट 3 दिन पहले अपने अंतरिम फैसले में कानून पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है.इस तरह के विरोध प्रदर्शन इसलिए भी गलत हैं क्योंकि देश इसकी सजा भुगत चुका है.
2019 में संसद से पास नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ भी मुस्लिम संगठनों ने लोगों को उकसाया था. उस वक्त ये कहकर लोगों को भड़काया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी जबकि इस कानून का नागरिकता छीनने से कोई लेना-देना नहीं है. ये नागरिकता देने वाला कानून है. नागरिकता के नाम पर देश के अलग-अलग शहरों में लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया गया. इस दौरान हिंसक प्रदर्शन भी हुए. दिल्ली में तो दंगा भी भड़क गया था. कुल मिलाकर देश भर में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुईं, संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ, सड़कों को जाम किया गया और कई शहरों में व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं. अगर आप CAA पर नजर डालें तो इसे लागू हुए लंबा समय बीत चुका है लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी की नागरिकता चली गई हो...यानी बेबुनियाद आरोपों के सहारे आंदोलन किया गया.
CAA के उदाहरण को देखते हुए ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या एक बार फिर संसद से पास क़ानून के ख़िलाफ़ आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही है. सवाल ये भी उठेंगे कि ये आंदोलन धार्मिक अधिकारों की रक्षा से ज्यादा कहीं संविधान से ऊपर दिखाई देने की चाल तो नहीं है. सवाल ये भी है कि AIMPLB सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर दबाव बनाकर न्याय को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है.
