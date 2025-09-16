हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? घाटी में मचा बवाल

AIP stages protest in Srinagar over highway blockade: आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधायक लंगेट शेख खुर्शीद के नेतृत्व में श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया और घाटी के बागवानी क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाने के लिए श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों के लिए यातायात तत्काल बहाल करने की मांग की.

"सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ"

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, "सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ" के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजमार्ग पर लंबे समय तक नाकेबंदी के कारण फलों से लदे हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे कश्मीर के फल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने बागवानों की दुर्दशा को दर्शाते हुए तख्तियां ले रखी थीं और अधिकारियों पर कोई प्रभावी राहत प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

कश्मीर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई

पत्रकारों से बात करते हुए, विधायक लंगेट शेख खुर्शीद ने कहा कि नाकेबंदी के कारण कश्मीर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने कहा, "बागवानी घाटी में लाखों परिवारों का भरण-पोषण करती है. राजमार्ग जाम होने और ट्रकों में फल सड़ने से, उत्पादक बर्बादी की कगार पर हैं. जब तक फंसे हुए माल को निकालने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती, सरकार के आश्वासन बेमानी हैं." एआईपी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर नाकेबंदी जारी रही, तो कश्मीर की आर्थिक रीढ़ को अपूरणीय क्षति होगी.

उपराज्यपाल प्रशासन से फलों के ट्रंकों की आवाजाही को लेकर किया आग्रह

उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से फलों के ट्रकों की आवाजाही को अन्य सभी यातायात पर प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मुगल रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग थोक माल के लिए पूरी तरह से चालू हों. प्रदर्शन के तुरंत बाद, पुलिस हरकत में आई और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. आपको बता दें कि कि विभिन्न राजनीतिक समूह और ट्रेड यूनियन प्रशासन पर बागवानी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान से बचाने और श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर दिल्ली और अन्य राज्यों की ओर फलों के ट्रकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का दबाव बना रहे हैं.