हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक हैं... एयर चीफ मार्शल ने क्यों और किससे कहा ऐसा?

Passing Out Parade 2025: चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) में ‘पासिंग आउट परेड (पीओपी)' को आज यानी 6 सितंबर को आयोजित किया गया. इस प्रोग्राम में भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह शामिल हुए. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पासिंग आउट परेड में शामिल सभी अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया.

OTA में शानदार सैन्य परेड के साथ ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन' और समकक्ष पाठ्यक्रमों के अधिकारियों का ‘पासिंग आउट' समारोह आयोजित किया गया. परेड के बाद नव नियुक्त अधिकारियों ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली और हर कीमत पर देश की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई. इस दौरान सेना में शामिल हुए अधिकारियों के परिवारवाले भी वहां मौजूद थे. इस दौरान कुल 130 ऑफिसर कैडेट और 25 महिला ऑफिसर कैडेट को भारतीय सेना की विभिन्न यूनिट्स और सर्विसेज में नियुक्त किया गया. इसके अलावा, 9 फ्रेंडली देशों से आए 9 विदेशी ऑफिसर कैडेट और 12 महिला ऑफिसर कैडेट ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग को पूरा किया है.

हम पहले एक इंसान हैं, फिर एक नागरिक और उसके बाद एक सैनिक : AP सिंह

Add Zee News as a Preferred Source

एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि अपनी वर्दी को गर्व और उद्देश्य के साथ पहनें, आगे बढ़कर नेतृत्व करें और अपने माता-पिता द्वारा सिखाए गए मूल मूल्यों को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये आपके करियर और जीवन में आपके मार्गदर्शक होंगे. हमेशा याद रखें, हम पहले एक इंसान हैं, फिर एक नागरिक और उसके बाद एक सैनिक. इसलिए, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें.

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, '120वें शॉर्ट सर्विस कोर्स और 34वें महिला सर्विस कोर्स की पासिंग परेड की समीक्षा करने के लिए यहां आना मेरे लिए वास्तव में सम्मान और सौभाग्य की बात है. सबसे पहले, मैं परेड में शामिल सभी अधिकारी कैडेट्स को उनकी शानदार प्रस्तुति और उत्कृष्ट सैन्य अनुशासन के लिए बधाई देना चाहता हूं. सटीक और सुव्यवस्थित ड्रिल एक्टिविटी इस संस्थान के असाधारण मानकों का प्रमाण हैं. मुझे विश्वास है कि आपकी ट्रेनिंग ने आपको अधिकारी और नेता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अनुशासन प्रदान किया है.

'पास आउट होने वाले अधिकारी के माता-पिता और रिश्तेदारों को धन्यवाद देता हूं'

उन्होंने कहा कि मैं पास आउट होने वाले अधिकारी के माता-पिता और रिश्तेदारों को हृदय से धन्यवाद देता हूं. आपके अटूट समर्थन ने उन्हें अपने सपने पूरे करने में सक्षम बनाया है. आपका त्याग और विश्वास उनकी सफलता में हमेशा सहायक रहे हैं और रहेंगे. देश और भारतीय सशस्त्र बल आपके इस त्याग के लिए हमेशा आपके ऋणी रहेंगे.'

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय, सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल और एकीकरण को दिखाया है. सर्विस में आगे बढ़ने के साथ आपको इस एकजुटता की भावना को और मजबूत करते रहना चाहिए.