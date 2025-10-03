IAF chief AP Singh BIG reveal in Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना (IAF) के 15 फाइटर जेट्स को मार गिराया. इस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने करारा जवाब देते हुए इन दावों को ‘मनोहर कहानियां’ करार दिया है. न्यूज एजेंसी ANI में छपी खबर के मुताबिक, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस “मैं आज भी नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें खुद पता लगाने दें.” "...उनका (पाकिस्तान का) बयान 'मनोहर कहानियां' है. उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने जनता को कुछ दिखाना है. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

#WATCH | Delhi: On Pakistan's claim of downing IAF planes in Op Sindoor, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, "...their (Pakistan) narrative is 'Manohar Kahaniyan'. Let them be happy, after all, they also have to show something to their audience to save their… pic.twitter.com/qNc49KL5xR — ANI (@ANI) October 3, 2025

पाकिस्तान के दावों की सच्चाई

"...अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे 15 जेट मार गिराए हैं, तो उन्हें सोचने दीजिए. मुझे उम्मीद है कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया होगा, और जब वे दोबारा लड़ने आएंगे तो मेरे बेड़े में 15 कम विमान होंगे. तो मैं इसके बारे में बात क्यों करूं? आज भी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें पता तो करने दीजिए... क्या आपने एक भी तस्वीर देखी है जहां हमारे किसी एयरबेस पर कुछ गिरा हो, हमें कोई टक्कर लगी हो, कोई हैंगर तबाह हुआ हो, या ऐसा कुछ? हमने उन्हें उनकी जगहों की इतनी सारी तस्वीरें दिखाईं. लेकिन, वे हमें एक भी तस्वीर नहीं दिखा पाए. तो उनकी कहानी 'मनोहर कहानियाँ' है. उन्हें खुश रहने दीजिए,

'15 विमान कम’ पर कसा तंज

एयर चीफ मार्शल सिंह ने पाकिस्तान के दावों पर चुटकी लेते हुए कहा, “अगर वे सोचते हैं कि उन्होंने मेरे 15 विमान मार गिराए, तो सोचने दें.इससे उन्हें लगेगा कि मेरे पास 15 विमान कम हैं, और अगली बार जब वे लड़ने आएंगे, तो यह उनके लिए ही नुकसानदायक होगा.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है.

भारत की ताकत और रणनीति

सिंह ने भारतीय वायुसेना की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि IAF किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.उन्होंने कहा, “हमें बेकार की बातों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं.हम अपनी तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं.”

