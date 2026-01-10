Advertisement
trendingNow13070207
Hindi Newsदेशमुंह ताकते रह गए ट्रंप, टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान

मुंह ताकते रह गए ट्रंप, टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान

Rafale Deal: एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस के साथ जी2जी समझौता यानी की सरकार से सरकार के लिए पुरजोर पैरवी की गई, ताकि लंबे से समय से पेंडिंग पड़े एमआरएफए कार्यक्रम के तहत राफेल विमानों की खरीद की जा सके.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंह ताकते रह गए ट्रंप, टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान

Indian Air Force: वायु सेना को जेट विमानों की कमी का सामना करना पड़ा रहा है, जिसके चलते भारत और फ्रांस ने राफेल सौदे का विस्तार करने के लिए बातचीत तेज कर दी है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से पहले राफेल खरीद की वार्ता को तेजी मिलने की उम्मीद जताई गई है. एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस के साथ जी2जी समझौता यानी की सरकार से सरकार के लिए पुरजोर पैरवी की गई, ताकि लंबे से समय से पेंडिंग पड़े एमआरएफए कार्यक्रम के तहत राफेल विमानों की खरीद की जा सके. 

रक्षा सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत 114 मॉर्डन लड़ाकू विमान खरीदे जाने की उम्मीद जताई है. इतना ही नहीं एमआरएफए के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी विदेशी सहयोग से भारत में बनाया जाएगा. हालांकि, एमआरएफए डील को सबसे पहले डीएसी के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद उनका फैसला माना जाएगा. लेकिन एयरफोर्स ने लड़ाकू जहाजों के स्क्कड्रनों में लगातार हो रही कमी को रोकने के लिए ज्यादा राफेल विमानों के तुरंत परिचालन की जरूरत को साफ तौर पर जाहिर किया है.

इसलिए जरूरी राफेल
दरअसल, वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित दो तरफा चुनौती से निपटने के लिए कम से कम 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए. क्योंकि, आमतौर पर हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं. वहीं पिछले साल मिग 21 के बेड़े की रिटायरमेंट के बाद मौजूदा हालात काफी बिगड़े हुए हैं. जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स की लड़ने की क्षमता पर असर पड़ा है. अधिकारियों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की खासतौर पर महसूस हुई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...आसमान में दिखा सोमनाथ का गौरव; क्या बोले पीएम मोदी?

मेक इन इंडिया मजबूत

गौरतलब है कि 7-8 साल पहले 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा का संभावित एमआरएफए प्रोजेक्ट प्रशासनिक देरी और प्राथमिकता में हुए बदलाव कारण ठप पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल डील के विस्तार में मेक इन इंडिया की मजबूत भी शामिल हो सकता है. जिसमें इसके भारत में उत्पादन की भूमिका अहम होगी. हालांकि, भारत नौसेना के लिए पहले ही 24 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील कर चुका है, जो एयर फोर्स के लिए की जाने वाली डील के लिए वित्तीय और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निर्णायक सिद्ध होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

france rafale deal with india

Trending news

ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
Punjab
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
weather update
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
Gujarat news
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
Owaisi
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?