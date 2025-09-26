MIG-21 तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन ने दिए थे जख्म, तब उड़कर नहीं समंदर के रास्ते आया 'युद्ध का घोड़ा'

MIG-21 Decommissioned: वो साल 1962 था. चीन के आक्रमण से दो महीने पहले ही भारत सरकार ने रूस से 'युद्ध का घोड़ा' मंगाने के लिए मंजूरी दे रखी थी, पर किसे पता था पड़ोसी जख्म देने वाला है. अक्टूबर में भारत की तरफ से 7 पायलट और 15 इंजीनियर दूसरे स्टाफ के साथ रूस के लिए निकले. कुछ ही समय बाद चीन ने आक्रमण कर दिया. अक्टूबर-नवंबर की इस लड़ाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी. ऐसे में नतीजा विषम रहा. उधर, सोवियत संघ गई भारतीय टीम का नेतृत्व विंग कमांडर दिलबाग सिंह कर रहे थे. बाद में वह भारतीय वायुसेना के चीफ बने. आज लंबे कार्यकाल के बाद जब भारत का दिग्गज फाइटर मिग-21 विदा हो रहा है तो देशवासी अपने वफादार योद्धा को सैल्यूट कर रहे हैं. आज की पीढ़ी को यह जानना भी जरूरी है कि इस आसमानी योद्धा को भारत कैसे लाया गया था?

विमला देवी अपनी किताब 'भारत-पाक संबंध एवं युद्ध 1965' में लिखती हैं कि सोवियत संघ में भारतीय टीम ल्यूगोवाया एयरबेस पर ट्रेनिंग लेने पहुंची थी जो ताशकंद के पास कजाकिस्तान में है. सातों पायलट रूस में पांच महीने तक ट्रेनिंग लेते रहे. रूस से आने के बाद मिग-21 का स्क्वाड्रन नंबर 28 बनाया गया जिसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया. इसमें 6 मिग-21, F-135 (टाइप-74) एयरक्राफ्ट थे. ये सभी एयरक्राफ्ट समुद्री जहाज से बंबई (आज का मुंबई) लाए गए थे. वहां से इन्हें जोड़कर तैयार किया गया. फिर उन्हीं पायलटों के द्वारा जो रूस भेजे गए थे बंबई से उड़ान भरकर चंडीगढ़ लाया गया. ऊंचाई पर इंटरसेप्टर की डिमांड को पूरा करने के लिए तब 15 फाइटर का पहला बैच आया था.

#WATCH | The decommissioning ceremony of the Indian Air Force's MIG-21 fighter aircraft fleet begins at Chandigarh Air Force station; Defence Minister Rajnath Singh, senior officers present. Add Zee News as a Preferred Source MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963 and will be decommissioned today… pic.twitter.com/v8NuzfqQEb — All India Radio News (@airnewsalerts) September 26, 2025

झट से लड़ाई का समय आया

1 सितंबर 1965 को आदमपुर से दुश्मन के क्षेत्र में मिग-21 (मिकोयान-गुरेविच मिग-21) ने गरजते हुए प्रवेश किया और उनके सैबर जेट को मार गिराया. हालांकि मिग-21 को 1965 के युद्ध में अपना कौशल दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला.

नया युद्धक विमान होने के कारण भारत के पास उस समय कुशल पायलटों की कमी थी. हालांकि मिग-21 के बाद मिग का बहुत बड़ा बेड़ा भारत में आया जिसमें मिग-21, 23, 25, 27, 29 शामिल थे. ये सभी अलग-अलग क्षेत्र में महत्व रखते थे. 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से लेकर आज तक 1200 से ज्यादा फाइटर जेट ने देश की सुरक्षा की है. छह दशक से ज्यादा लंबी सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के एक युग का समापन हो रहा है.

राजनाथ सिंह ने याद की ढाका की वो घटना

चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के फाइटर मिग-21 की विदाई के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 के युद्ध से लेकर करगिल, बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेज को जबर्दस्त मजबूती न दी हो. 1971 का युद्ध भला कौन भूल सकता है. मिग-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया उसी दिन युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई.

Speaking at the Decommissioning Ceremony of the IAF MiG-21 in Chandigarh. https://t.co/5YVAwjlHPX — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2025

Mikoyan-Gurevich MiG-21 अपने समय का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा है जो पाकिस्तान के साथ चार सैन्य संघर्ष में हीरो बनकर उभरा. आज वायुसेना ने ही नहीं, पूरे देश ने अपने दिग्गज योद्धा को विदाई दी. उन पायलटों के लिए भावुक पल है जिन्होंने इसकी मदद से दुश्मन के दांत खट्टे किए. सोवियत काल के इस फाइटर के बाद देश को राफेल जैसे लड़ाके मिल चुके हैं लेकिन देश अपने इस सिकंदर को कभी नहीं भूलेगा जिसने मुश्किल वक्त में देश की सुरक्षा सुनिश्चित की.

मिग की ताकत और भारत के भरोसे का अंदाजा इससे लगाइए कि 2006 के आसपास हंसी-हंसी में आईएएफ को 'मिग एयर फोर्स' कहा जाने लगा था. हालांकि यह भी सच है कि आखिरी कुछ वर्षों में इसे 'उड़ता हुआ ताबूत' कहा जाने लगा. बुजुर्ग होते पंखों के चलते 300 से ज्यादा क्रैश झेलने पड़े. फिर भी उसकी बहादुरी करोड़ों दिलों में उसे बुलंद रखेगी.

किसी ने क्या खूब लिखा है-

न भूलो वो रणभूमि जहां तूने विजय का पताका फहराया,

जो भी लड़े थे तूफानों से, वो तेरा ही तो था साया.

अब तू चला है एक नए सफर पर, ये विदाई के लम्हे भारी हैं,

तेरी यादें हमेशा संग रहेंगी, तू शान है हमारी.