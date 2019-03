मुंबई हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी वायुसेना, लेकिन UPA सरकार ने रोका: PM मोदी

नई दिल्ली: तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए जवानों को सलाम किया. इस दौरान उन्होंने लोगों का संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद वायुसेना सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी. लेकिन मौजूदा यूपीए सरकार ने रोक दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकी हमले पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने सेना को आतंकियों से बदला लेने की खुली छूट दी है.

पीएम ने जवानों को सलाम करते हुए कहा कि 26/11 भारत में हुआ लेकिन कुछ नहीं किया. उरी और पुलवामा में जो हुआ, हमारी सेना ने उसका बदला लिया. उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं उन सैनिकों को जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं. एक समय था जब अखबारों में खबरें निकलती थीं कि फोर्स बदला चाहती है, लेकिन उन्हें यूपीए सरकार अनुमति नहीं दे रही. आज खबरें होती हैं कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, जो चाहे वह करें. आंतकवादियों से बदला लें.

PM Narendra Modi at a rally in Kanyakumari: 26/11 happened, India expected action against terrorists but nothing happened. When Uri and Pulwama happened, you saw what our brave soldiers did. I salute those who are serving the nation. pic.twitter.com/qgRBevK9W1

