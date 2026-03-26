लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, 7 घंटे की उड़ान के बाद क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

Air India U-Turn Mid-Route: एयर इंडिया के A350 विमान को गुरुवार को एक बड़ी तकनीकी समस्या के कारण बीच रास्ते ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा. ये विमान लंदन हीथ्रो जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के संदेह के कारण इसे सऊदी अरब के हवाई क्षत्र से टू-टर्न लेना पड़ा. लगभग 7 घंटे हवा में रहने के बाद विमान को सुरक्षित दिल्ली के IGI पर उतारा गया.

Add Zee News as a Preferred Source