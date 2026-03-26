Advertisement
trendingNow13154650
Hindi Newsदेशलंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, 7 घंटे की उड़ान के बाद क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, 7 घंटे की उड़ान के बाद क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

Air India A350 Aircraft News: लंदन जा रही एयर इंडिया के A350 विमान को बीच रास्ते वापस लौटना पड़ा. उड़ान भरने के लगभग 7 घंटे बाद तकनीकी खराबी के संदेह के कारण उसे दिल्ली उतारा गया. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, 7 घंटे की उड़ान के बाद क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

Air India U-Turn Mid-Route: एयर इंडिया के A350 विमान को गुरुवार को एक बड़ी तकनीकी समस्या के कारण बीच रास्ते ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा. ये विमान लंदन हीथ्रो जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के संदेह के कारण इसे सऊदी अरब के हवाई क्षत्र से टू-टर्न लेना पड़ा. लगभग 7 घंटे हवा में रहने के बाद विमान को सुरक्षित दिल्ली के IGI पर उतारा गया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Air India A350 aircraft

Trending news

लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
Middle East War
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल