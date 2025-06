अचानक कैंसिल हुई अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट, एयर इंडिया ने नहीं बताया कारण, परेशान हुए यात्री

Air India Flight Cancelled: अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश हादसे के बाद से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार तकनीकी खामियां मिल रही हैं. बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक और एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 159 रद्द हो गई है. फ्लाइट में टेक ऑफ करने से कुछ घंटे पहले ही तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद इसकी उड़ान रद्द कर दी गई. बताया जा रहा है कि विमान में 200 से ज्यादा यात्री यात्रा करने वाले थे. फ्लाइट कैंसिल होने से सभी प्रभावित हुए हैं.

यात्रियों का फूटा गुस्सा

'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने फ्लाइट कैंसिल होने का कारण विमान उपलब्धता का मुद्दा बताया. वहीं फ्लाइट कैंसिल होने पर कई यात्रियों का गुस्सा भी फूटा है.

#WATCH | Ahmedabad | Passengers of Air India flight AI-159 from Ahmedabad to London, Gatwick say the flight has been suddenly cancelled

An AI-159 flight passenger says, "I was going to Gatwick, London, by the 1 p.m. Air India flight, but I have just learned that the flight has… pic.twitter.com/XnKUWOMWhI

— ANI (@ANI) June 17, 2025