Ahmedabad Plane Crash: आखिरी दम तक कंट्रोल पर थे कैप्टन, मां ने सीने से चिपकाया बच्चा; मुर्दाघर का खौफनाक सच!

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के भीषण क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब इस हादसे के महीनों बाद, उस अस्थायी मुर्दाघर के अंदर का दर्दनाक मंजर सामने आया है, जहां मृतकों के शव रखे गए थे. वहां पहुंचे एक व्यक्ति ने ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए.

12 जून को लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. विमान BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स से टकरा गया था. हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोग भी मारे गए थे. इस त्रासदी में सिर्फ एक यात्री जिंदा बच पाया था.

मां बच्चे को सीने से लगाए मिली

हादसे में अपने परिवार के तीन लोगों को खोने वाले रोमिन वोहरा किसी तरह अस्पताल के मुर्दाघर तक पहुंच गए थे. कोविड काल में उसी अस्पताल में काम कर चुके वोहरा ने बताया कि अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था. उनके मुताबिक, फर्श पर बुरी तरह जले शव और कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे. सबसे दर्दनाक दृश्य वह था, जब उन्होंने एक जली हुई महिला को अपने बच्चे को सीने से लगाए देखा. उन्होंने कहा कि एक छोटी बच्ची की खोपड़ी देखकर वह अपनी भतीजी की तस्वीर से उसका मिलान करने की कोशिश कर रहे थे.

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कैप्टन अभी भी कंट्रोल पकड़े हुए था

रोमिन वोहरा ने सबसे चौंकाने वाला दावा विमान के कैप्टन को लेकर किया. उनके मुताबिक, कैप्टन सभरवाल का शव अलग कोने में रखा गया था. शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, लेकिन सामने का हिस्सा और यूनिफॉर्म काफी हद तक सुरक्षित थी. उन्होंने बताया कि कैप्टन बैठी हुई मुद्रा में दिखाई दे रहे थे और उनके हाथ विमान के कंट्रोल योक पर जमे हुए थे. सफेद शर्ट, कंधों पर चार गोल्डन स्ट्राइप्स, टाई और जूते तक सलामत थे. इस दावे ने विमान हादसे को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है.

क्या आखिरी पल तक विमान बचाने की कोशिश कर रहे थे पायलट?

विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह दावा सही है, तो इससे संकेत मिलता है कि कैप्टन आखिरी सेकंड तक विमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पायलट की तरह कैप्टन ने अंतिम क्षण तक विमान का नोज ऊपर रखने की कोशिश की होगी.

क्या मिला ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट में

AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच RUN से CUTOFF मोड में कैसे चले गए.

रिपोर्ट के अनुसार:

1. टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई

2. इसके तुरंत बाद Ram Air Turbine (RAT) सक्रिय हो गया

3. कुछ सेकंड बाद दोनों फ्यूल स्विच फिर RUN मोड में लौटे

4. इसके बाद Mayday कॉल भेजी गई

कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई दिया कि तुमने फ्यूल क्यों काटा? जवाब मिला मैंने नहीं किया. यहीं से पायलट की गलती और तकनीकी खराबी को लेकर बहस शुरू हो गई.

पायलट संगठन ने उठाए तकनीकी सवाल

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने जांच एजेंसी की टाइमलाइन पर सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि RAT सिस्टम इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होना चाहिए था. इससे शक पैदा होता है कि विमान में पहले कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया हो सकता है. इसके अलावा एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में विमान के नीचे एक काली आकृति दिखाई देने का दावा किया गया है, जिसे RAT सिस्टम के समय से पहले एक्टिव होने से जोड़ा जा रहा है.

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अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल AAIB ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है. जांच एजेंसी का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट केवल तकनीकी तथ्यों पर आधारित है. अब सबकी नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर है. अगले महीने, यानी 12 जून को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि 260 जिंदगियों के एक पल में खत्म होने की असली वजह क्या थी.