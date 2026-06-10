'हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे...', विजय रुपाणी की बेटी के सवाल पर AIR India की सफाई; आखिर क्या है मामला?

Ahmedabad Air India Plane Crash Case: पिछले साल जून में हुए एअर इंडिया के AI 171 विमान हादसे की आधिकारी जांच अभी भी जारी है. इससे जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अभी भी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है. इस बीच एअर इंडिया की ओर से एक स्पष्टीकरण सामने आया है. कंपनी ने बुधवार (10 जून) को एक बयान में कहा कि अहमदाबाद में हुए इस बड़े हादसे के पीड़ित परिवारों पर मुआवजा स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है.
दरअसल, इससे पहले खबरें आई थीं कि कंपनी की ओर से मुआवजे के दावों के निपटारे की प्रक्रिया विवादों में घिर गई है. इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से कुछ ने दावा किया था कि एयरलाइन की ओर से अपनाई जाने वाले प्रक्रिया सही नहीं है. वहीं, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने भी सेटलमेंट की शर्तों पर आपत्ति जताई थी. जिसके बाद यह विविद बढ़ गया.
एअर इंडिया की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस घटना के पीड़ित परिवारों पर मुआवाजा सेटलमेंट को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया. कंपनी ने कहा कि इसके लिए न तो कोई डेडलाइन निर्धारित की गई है और न ही परिवारों को जांच रिपोर्ट आने से पहले कोई फैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है.
एयरलाइन की ओर से राधिका मिश्रा को दिए गए जवाब में कहा गया कि किसी भी परिवार या व्यक्ति हमारे ऑफर को स्वीकार करने के लिए किसी निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है. एयरलाइन कंपनी ने यह भी कहा कि जांच स्वतंत्र रूप से AAIB की ओर से की जा रही है. यही कारण है कि एयरलाइन को जांच रिपोर्ट आने की कोई जानकारी नहीं है.
एयरलाइन कंपनी ने कहा कि पीड़ित परिवार पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि वे जांच रिपोर्ट का इंतजार करें या फिर मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं. एयरलाइन की ओर से कहा गया कि परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता और जांच रिपोर्ट का इंतजार करने के बीच कोई भी चुनाव करने के लिए दबाव महसूस करने की कोई वजह नहीं है.
इस हादसे के बाद कंपनी की ओर से पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया. अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई, जब अधिकांश अंतरिम मुआवजे पूरे हो गए थे और क्लेम फॉर्म भी भरे जा चुके थे. बता दें कि टाटा ग्रुप की ओर से बनाए गए AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने सभी पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही वितरित कर दी है. यह औपचारिक मुआवजे से अलग है.
गौरतलब है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 241 लोगों की मौत हो गई. वहीं, इमारत से टकराने के कारण 19 अन्य लोगों की जान गई थी. इस हादसे ने दुनिया को झकझोर दिया था. इस घटना के बाद हवाई सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे. मामले में AAIB की जांच जारी है.