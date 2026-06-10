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'हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे...', विजय रुपाणी की बेटी के सवाल पर AIR India की सफाई; आखिर क्या है मामला?

अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में AAIB की जांच जारी है. इस बीच एअर इंडिया पर पीड़ितों के परिजनों पर मुआवजा राशि को लेने का दबाब बनाने का आरोप लगा है. इन आरोपों पर एयरलाइन कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण सामने आया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:32 PM IST
'हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे...', विजय रुपाणी की बेटी के सवाल पर AIR India की सफाई; आखिर क्या है मामला?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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