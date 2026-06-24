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अमृतसर जा रहा Air India का विमान पहुंचा पाकिस्तान, कैसे हवा में रास्ता भटक गई फ्लाइट? दिल्ली से भरी थी उड़ान

सोमवार रात दिल्ली से अमृतसर जा रहा विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया. हालांकि, तुरंत यह विमान वापस आया और फिर वापस दिल्ली में ही इसकी लैंडिंग हुई. एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसके छोटी घटना करार दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:42 PM IST
अमृतसर जा रहा Air India का विमान पहुंचा पाकिस्तान, कैसे हवा में रास्ता भटक गई फ्लाइट? दिल्ली से भरी थी उड़ान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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