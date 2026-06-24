Air India: भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय सबसे नीचले स्तर चल रहे हैं. पिछले करीब एक साल से पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है. इस बीच एक ऐसी घटना रात को हुई, जिसने लोगों चिंतित कर दिया. सोमवार को दिल्ली से अमृतसर को निकला एअर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक गया और वह कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया.
हालांकि, इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत विमान को चेतावनी दी और वापस लौटने को कहा. बताया जाता है कि सोमवार रात नई दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला. अमृतसर के पास विमान किसी कारणवश रास्ता भटक गया और वह पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया. जब कंट्रोल सिस्टम पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी आई, तो पता चला कि विमान पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो चुका है.
विमान के पायलट ने त्वरित एक्शन लेते हुए विमान को वापस मोड़ा. इस दौरान स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को वापस दिल्ली लौटने को कहा. इसके बाद अमृतसर में लैंडिंग की बजाय विमान दिल्ली लौट आया. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एयर इंडिया का एयर बस AI-321 नई दिल्ली से उड़ान भरने के बाद यह विमान करीब एक घंटे में अमृतसर पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ता भटकते हुए वह पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया.
इसके बाद रात करीब 11.30 बजे विमान वापस दिल्ली लौट आया. हालांकि, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की जांच की गई, जिसके करीब 2 घंटे बाद विमान वापस लौटा. इसके बाद रात के करीब 2.20 बजे विमान अमृतसर के श्री राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया. एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि विमान में उड़ाने दौरान नेवीगेशन सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी. यही कारण है कि विमान रास्ता भटक गया.
इस घटना को लेकर एयरपोर्ट अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में करीब डेढ़ मील तक विमान अंदर चला गया था. हालांकि, उन्होंने इस घटना को छोटी करार देते हुए कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से वापस आने के दौरान विमान अमृतसर में क्यों नहीं उतरा, तो उन्होंने कहा कि विमान स्टेबलाइइज्ड नहीं हो सका, इस कारण उसको दिल्ली रवाना किया गया.