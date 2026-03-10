हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने फ्लाइट्स में बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज

Air India Announces Fuel Surcharge: मिडिल ईस्ट में जंग के चलते कच्चे तेल की भारी कमी देखने को मिल रही है. इसको देखते हुए एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज का ऐलान किया है.
Iran-Israel war: पश्चिम एशिया की जंग का असर न केवल LPG बल्कि अब फ्लाइट के किराए पर भी पड़ने लगा है. ईरान की ओर से होर्मुज रूट ब्लॉक करने के चलते कच्चे तेल की कीमतों और जेट फ्यूल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसको देखते हुए एयर इंडियाने घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज का ऐलान किया है.
पश्चिम एशिया में जंग के बीच एयर इंडिया ने घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज का ऐलान किया. अब घरेलू और SAARC रूट पर 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगेगा. मिडिल ईस्ट रूट पर10 यूएस डॉलर और साउथईस्ट एशिया रूट पर 60 यूएस डॉलर का सरचार्ज लगेगा. वहीं फेज 2 में नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रूट पर 200 डॉलर तक सरचार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है.
एयरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक 12 मार्च 2026 से डॉमेस्टिक फ्लाइट्स के हर टिकट पर 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगेगा. यह सरचार्ज SAARC देशों की फ्लाइट्स पर भी लागू होगा. इंटरनेशनल रूट्स पर भी शुल्क को बढ़ाया गया है. वहीं पश्चिम एशिया के लिए उड़ानों पर 10 डॉलर फ्यूल सरचार्ज बढ़ेगा और अफ्रीका के लिए इसे 30 डॉलर बढ़ाकर 90 डॉलर कर दिया गया है. वहीं साउथईस्ट एशिया के लिए यह 20 डॉलर बढ़ाकर अब 60 डॉलर कर दिया गया है.
एयरलाइन के मुताबिक ये सभी बदलाव 12 मार्च 2026 से लागू होंगे. सिंगापुर की फ्लाइट्स पर भी अब फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा. अबतक इस रूट पर ऐसा कोई चार्ज नहीं था. फ्यूल सरचार्ज को लेकर एयर इंडिया ग्रुप ने कहा कि गल्फ एरिया में जारी जियोपॉलिटिकल स्थिति के चलते जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है. इसी वजह से डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज को लागू करने का फैसला लिया गया है.
