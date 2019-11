एयर इंडिया के चेयरमैन ने लिखा पत्र, प्रतिस्पर्धी माहौल में हो रही आर्थिक परेशानी

नई दिल्ली: एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी के निजीकरण और आर्थिक घाटे की पृष्ठभूमि को लेकर एक खुला पत्र लिखा है.

लोहानी ने लिखा, ''एयर इंडिया भारी देनदारियों के कारण बेहद खराब वित्तीय स्थिति से गुजर रही है. एक एयरलाइन होने के नाते हम अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करते हैं. ऐसा वातावरण में हमारे प्रतियोगियों को आर्थिक और परिचालन रूप से रखी गई प्रक्रियाओं, प्रतिबंधों और निगरानी द्वारा विवश नहीं किया जाता है.

सीएमडी लोहानी ने लिखा कि कंपनी पर लगे प्रतिबंध उन्हें आर्थिक रूप से विकलांग बना रहे हैं.

Ashwani Lohani,CMD of Air India writes an open letter stating,"Being an airline we function in a competitive environment in which our competitors are not constrained by procedures & restrictions that we face placing us at a handicap both financially as well as operationally." pic.twitter.com/LBjnwEhvLf

