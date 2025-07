एयर इंडिया क्रैश की जांच में विदेशी साजिश? पायलट पर लगे आरोप तो एयर मार्शल कपूर ने खोल दी पोल

अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले की जांच में अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया है कि प्लेन क्रैश की जांच में नई जानकारी पता चलने के बाद जांच अब कॉकपिट में बैठे सीनियर पायलट पर शिफ्ट हो रही है. भारत में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन इस अमेरिकी रिपोर्ट ने पायलट पर ही आरोप लगा दिया है. तथाकथित कॉकपिट रिकॉर्डिंग के हवाले से क्लेम किया गया है कि कैप्टन ने ही इंजनों को फ्यूल सप्लाई कट कर दी थी. भारत में कई जानी मानी हस्तियों और एक्सपर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है. एयर मार्शल संजीव कपूर (रिटायर्ड) ने तो Wall Street Journal की रिपोर्ट पर बोइंग को ही फटकार लगा दी.

एयर मार्शल कपूर ने कहा कि हाल की कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पायलट का मानसिक स्वास्थ्य इस क्रैश की एक मुख्य वजह है. उन्होंने साफ कहा कि पिछले 11 वर्षों में बोइंग की सभी दुर्घटनाओं में यही देखा जा रहा है. 2014 में MH370 प्लेन समुद्र के ऊपर गायब हो गया फिर कहा गया कि पायलट का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था... मुझे एयर इंडिया 171 दुर्घटना में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

#WATCH | Noida, UP | On Wall Street Journal's news report on Air India AI 171 crash, Air Marshal Sanjeev Kapoor (Retd) says, "Some recent reports say that the pilot's mental health is one of the main reasons for the crash. It bears an eerie similarity to all other Boeing… pic.twitter.com/ImcX1G7dbX

— ANI (@ANI) July 17, 2025