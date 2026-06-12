Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Air India Crash Investigation: पायलट की चूक या टेक्निकल फॉल्ट? एयर इंडिया हादसे के एक साल बाद भी नहीं सुलझा रहस्य, पढ़ें पूरा मामला

Air India Crash Investigation: पायलट की चूक या टेक्निकल फॉल्ट? एयर इंडिया हादसे के एक साल बाद भी नहीं सुलझा रहस्य, पढ़ें पूरा मामला

Ahamadabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर पीड़ित परिवारों ने अपने प्रियजनों को याद किया. उनके लिए यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि जीवन भर का ऐसा घाव है जो कभी पूरी तरह भर नहीं पाएगा. इस हादसे में विमान सवार सभी यात्रियों की जान चली गई थी सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा था.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 12, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:27 AM IST
Air India Crash Investigation: पायलट की चूक या टेक्निकल फॉल्ट? एयर इंडिया हादसे के एक साल बाद भी नहीं सुलझा रहस्य, पढ़ें पूरा मामला
Image Credit: अहमदाबाद विमान दुर्घटना- एक साल बाद भी नहीं सुलझा रहस्य (File - Photo)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिर पर लगी गेंद... मैदान पर की उल्टी, अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ये स्टार क्रिकेटर
mehidy hasan miraz4 min ago
2
Egypt Atlantis Thonis-Heracleion5 min ago
3
Spider Man Brand New Day5 min ago
4
ghost particle10 min ago
5
AIR INDIA26 min ago