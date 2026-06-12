/Air India Crash Investigation: पायलट की चूक या टेक्निकल फॉल्ट? एयर इंडिया हादसे के एक साल बाद भी नहीं सुलझा रहस्य, पढ़ें पूरा मामला

अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 दुर्घटना को एक साल बीत चुका है, लेकिन इस हादसे की असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है. अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, ऐसे में दुर्घटना को लेकर कई तरह की अटकलें और थ्योरी सामने आ रही हैं. कोई इसे मानवीय भूल मान रहा है, तो कुछ विशेषज्ञ तकनीकी खराबी या विमान के सिस्टम में संभावित गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं. हालांकि, जांच एजेंसियों ने अब तक किसी भी संभावना पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है.
जुलाई 2025 में भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट में मौजूद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच "RUN" स्थिति से "CUTOFF" स्थिति में चले गए थे. इसके चलते दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और विमान की शक्ति लगभग तत्काल खत्म हो गई. विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा और अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास इमारतों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाद में स्विचों को फिर से "RUN" मोड में लाया गया और पायलटों ने इंजन दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक विमान इतनी कम ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका.
विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच विशेष लॉकिंग सिस्टम से सुरक्षित रहते हैं ताकि उड़ान के दौरान वे गलती से सक्रिय न हो जाएं. ऐसे में दोनों स्विचों का लगभग एक साथ "CUTOFF" स्थिति में जाना सामान्य घटना नहीं माना जाता. हालांकि, AAIB ने कई बार स्पष्ट किया है कि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. फरवरी 2026 में एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से उन रिपोर्टों को खारिज किया था जिनमें बिना पर्याप्त सबूत के किसी निष्कर्ष का दावा किया जा रहा था.
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) समेत कई पायलट संगठनों का कहना है कि जब तक सभी तकनीकी पहलुओं की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, तब तक क्रू को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी. हाल ही में FIP ने दावा किया कि विमान में पहले से कई तकनीकी समस्याएं मौजूद थीं और अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों को जांच प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए.
FIP के अध्यक्ष कैप्टन सी.एस. रंधावा ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर और स्पष्टता की जरूरत है. उनके अनुसार, विमान दिल्ली से आने के दौरान स्टेबलाइजर से जुड़ी समस्या का सामना कर चुका था, जिसके बाद कुछ हिस्से बदले गए थे. उन्होंने विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर कंडीशनिंग से जुड़ी संभावित दिक्कतों का भी उल्लेख किया. रंधावा का यह भी कहना है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) से जुड़ी जानकारी सीमित अवधि की है और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा.
कुछ विमानन विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का मानना है कि तकनीकी गड़बड़ी की संभावना को अभी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि यह जांचना जरूरी है कि कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक खराबी, सॉफ्टवेयर एरर या किसी छिपी हुई सिस्टम फेल्योर ने फ्यूल स्विचों के व्यवहार को प्रभावित तो नहीं किया, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने विमान के रखरखाव रिकॉर्ड और पहले सामने आई तकनीकी शिकायतों की भी गहन समीक्षा की मांग की. हालांकि अब तक जांचकर्ताओं को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि दुर्घटना बोइंग 787 के डिजाइन दोष या GE इंजनों की खराबी के कारण हुई थी. यही वजह है कि भारतीय और अमेरिकी विमानन नियामकों ने इस हादसे के बाद विमान के इस मॉडल को ग्राउंड नहीं किया.
विमान दुर्घटना जांच का उद्देश्य केवल दोष तय करना नहीं, बल्कि हादसे के वास्तविक कारणों की पहचान करना होता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. AI171 मामले में भारतीय जांचकर्ताओं के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि विमान बोइंग का था, इंजन अमेरिकी कंपनी GE के थे और हादसे में ब्रिटिश नागरिकों की भी जान गई थी. इंजनों की तकनीकी जांच, विभिन्न परीक्षणों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श की प्रक्रिया अभी भी जारी है. इसी कारण अंतिम रिपोर्ट में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है.
दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा ही सब कुछ नहीं है. उनका कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत सच्चाई जानने की है. हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश समेत कई परिवार लगातार पारदर्शिता और स्पष्ट जवाब की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले अलग-अलग तरह की अटकलें केवल भ्रम और पीड़ा बढ़ाती हैं. उनकी मांग सीधी है यह साफ होना चाहिए कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों तक ईंधन पहुंचना क्यों बंद हो गया और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
अब तक उपलब्ध जांच सामग्री से इतना स्पष्ट है कि विमान के दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी और इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला. वो सवाल है क्या फ्यूल कंट्रोल स्विच जानबूझकर बदले गए थे, गलती से संचालित हुए थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तकनीकी खराबी थी जिसे अभी तक पहचाना नहीं जा सका है? जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक भारत की सबसे बड़ी विमानन त्रासदियों में से एक की असली वजह बहस और जांच का विषय बनी रहेगी, न कि स्थापित तथ्य.