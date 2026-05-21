एअर इंडिया की दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट में हादसा: लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुआ विमान
Bengaluru Airport Accident: एअर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट AI2651 गुरुवार को लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गई. ये फ्लाइट लैंडिंग के समय रनवे से टकरा गई. हादसे के दौरान विमान का पीछे का हिस्सा जमीन से टकरा गया. इस घटनाक्रम को एविएशन सेक्टर की भाषा में ‘टेल स्ट्राइक’ कहा जाता है. फ्लाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें फ्लाइट के निचले हिस्से पर स्क्रैच दिख रहा है.
'जान-माल का नुकसान नहीं'
हांलाकि टेल स्ट्राइक के बावजूद पायलट ने बड़ी सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैडं करा लिया. इ, घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है. विमान में मौजूद सभी को बाहर निकाल लिया गया है.