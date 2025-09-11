Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, रात में 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा, ये था कारण

एयर इंडिया की लापरवाही को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. बुधवार की रात दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट संख्या AI2380 में बैठे 200 से ज्यादा यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों को विमान में करीब दो घंटे तक बैठा रखा गया, जबकि एयरक्राफ्ट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली सप्लाई काम नहीं कर रही थी. बाद में सभी यात्रियों को विमान से उतारकर वापस टर्मिनल बिल्डिंग में भेज दिया गया.

यह फ्लाइट बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित हो रही थी और रात करीब 11 बजे रवाना होने वाली थी. हालांकि, तकनीकी खराबी के चलते इसे समय पर उड़ान नहीं दी जा सकी. फ्लाइट में सवार एक पत्रकार ने जानकारी दी कि विमान के अंदर AC बंद था और गर्मी के कारण हालात काफी असहज हो गए थे.

दो घंटे तक बिना AC के बैठे रहे यात्री

जब यात्रियों को विमान में बैठाया गया, तब किसी को यह जानकारी नहीं दी गई कि अंदर की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है. करीब दो घंटे तक सभी यात्री विमान में बैठे रहे. इस दौरान गर्मी और दमघोंटू माहौल ने यात्रियों को परेशान कर दिया. विमान में बैठे एक यात्री ने बताया कि AC काम नहीं कर रहा था, कुछ समय बाद पसीने से हालत खराब होने लगी. क्रू ने कोई जानकारी नहीं दी, बस यह कहा गया कि कुछ तकनीकी समस्या है.

क्रू ने नहीं दी कोई पक्की जानकारी

जब सभी यात्रियों को आखिरकार उतारा गया, तब भी क्रू की ओर से कोई साफ कारण नहीं बताया गया. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर इस अनुभव को साझा करते हुए एयर इंडिया की लापरवाही पर सवाल उठाए. यात्रियों ने बताया कि एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम दोनों में खराबी थी. ऐसे में यात्रियों को न तो हवा मिल रही थी और न ही कोई अन्य सुविधा.