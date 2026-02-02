अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर लंदन-बेंगलुरु फ्लाइट का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर...

Advertisement
Air India news: लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए टेकऑफ करने की तैयारी के दौरान एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की फ्लाइट AI-132 को ग्राउंड करना पड़ा. माना जा रहा है कि सही समय पर सही फैसला लेने की वजह से आज अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश जैसा हादसा टल गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:01 PM IST
Air India grounds aircraft after London-Bengaluru flight: एयर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर को अचानक फ्यूल स्विच में आई खराबी के चलते ग्राउंडेड करना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-132 को ग्राउंड किया गया है. बोइंग 787-8 को ऑपरेट कर रहा स्टाफ उस सन्न रह गया जब फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी का खुलासा हुआ. अब माना जा रहा है कि सही समय पर सही फैसला लेने के चलते आज अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश (Ahmedabad Air India crash) जैसा हादसा टल गया है.

एयर इंडिया का बयान

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मीडिया को साझा की जानकारी में कहा, 'हमें मिली जानकारी के मुताबिक हमारे एकपायलट ने बोइंग 787-8 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की रिपोर्ट की है. शुरुआती जानकारी मिलते ही, हमने उस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया है. पायलट और स्टाफ की चिंताओं को प्रायोरिटी के आधार पर चेक किया जा रहा है. हमने इसकी जानकारी एविएशन रेगुलेटर, DGCA को दी है. एयर इंडिया ने DGCA के निर्देश के बाद अपने फ्लीट के सभी बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक किए थे, जांच में कोई भी दिक्कत या खराबी नहीं मिलने पर हमने ऑपरेशन जारी रखे थे.

गौरतलब है कि अभी तक अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश की जांच की फाइनल रिपोर्ट अबतक नहीं आई है. हादसे की मैराथन जांच के दौरान फ्यूल स्विच में खराबी का जिक्र भी आया था. 

एयर इंडिया ने पिछले साल जुलाई में घोषणा की थी कि उसने DGCA के निर्देशों के अनुसार अपने सभी बोइंग 787 और 737 एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है. इसके बाद भी फ्यूल स्विच का अचॉनक ऑन से कट ऑफ मोड में जाना सुरक्षा मानकों के हिसाब से चिंता का विषय बना हुआ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

विमान का इंजन चालू करते समय, फ्यूल स्विच 'रन' पोजीशन में लॉक होने के बजाए 'कट-ऑफ' पोजीशन की ओर बढ़ गया था. जबकि अहमदाबाद में हुए क्रैश की पड़ताल में भी ये कहा गया था कि फ्यूल सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है.

