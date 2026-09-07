/36,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट का तेल खत्म, इंजन को करना पड़ा बंद; कोच्चि में Air India Express के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Express: सोमवार (07 सितंबर) को आसमान में एक बड़ा हादसा टल गया. कोच्चि से अबु धाबी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में अचानक तेल खत्म हो गया, जिसके बाद विमान के एक इंजन को बंद करना पड़ा. विमान को वापस सुरक्षित तरीके से कोच्चि में लैंड कराया गया. विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जा रही है.
दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 415 (बोइंग 737) ने सोमवार को कोच्चि से उड़ान भरी. उड़ान के बीच में क्रू को पता चला कि इंजन 1 में तेल की मात्रा तेजी से कम हो रही है. वहीं, जब विमान के तेल का प्रेशर डेंजर जोन में पहुंच गया, तो इंजन को बंद करना पड़ा. इस घटना के बाद अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. हालांकि, विमान को सुरक्षित तरीके से कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया.
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान के टेक-ऑफ के करीब 50 मिनट बाद और 36,000 हजार की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट और को-पायलट ने पाया कि इंजन 1 में तेल की मात्रा तेजी से कम हो रही है. क्रू ने FORDEC असेसमेंट किया. तेल की मात्रा लगातार कम होने के कारण, उन्होंने अबू धाबी जाने का प्लान छोड़कर कोच्चि वापस लौटने का फैसला किया. इस मामले में एयरलाइन की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.
Air India Express Boeing 737 operating flight IX 415 from Cochin to Abu Dhabi was forced to turn back mid-flight after the crew detected a rapidly falling oil quantity on Engine 1 and later shut the engine down when oil pressure entered the danger zone. The aircraft landed safely… pic.twitter.com/GxEcx4cHTu
— ANI (@ANI) September 7, 2026
बता दें कि इससे पहले भी एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में खराबी देखने को मिली. गुरुवार को वाराणसी से दिल्ली आ रही एक उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX 1253 के चालक दल सदस्यों को कार्गो कंपार्टमेंट में धुएं की चेतावनी मिली. इसके बाद विमान को लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया.
इस मामले पर एयरलाइन के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी से दिल्ली आ रही एक उड़ान को चालक दल के सदस्यों ने ऐहतियात के तौर पर लखनऊ में लैंड कराया. कंपनी ने बताया कि विमान ने सुरक्षित तरीके से लखनऊ में लैंड किया और फिर जांच के बाद विमान को दोपहर के करीब 1.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना किया गया.