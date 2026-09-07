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36,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट का तेल खत्म, इंजन को करना पड़ा बंद; कोच्चि में Air India Express के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

कोच्चि से अबुधाबी जा रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को वापस लौटना पड़ा. हवा में करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में तेल रिसाव देखने को मिला, जिसके बाद विमान को वापस मोड़ना पड़ा. विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 07, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:57 PM IST
36,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट का तेल खत्म, इंजन को करना पड़ा बंद; कोच्चि में Air India Express के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
Image Credit: बीच हवा में एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तेल खत्म हो गया. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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