उड़ता अस्पताल बन गई फ्लाइट.. 35000 फीट की ऊंचाई पर गूंजी किलकारी, एयरहोस्टेस ने दिखाया कमाल

Air India Flight Baby Birth: मस्कट से मुंबई आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में उस वक्त सबकुछ बदल गया जब 29 साल की थाई नागरिक को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया. महिला अपनी छोटी बेटी के साथ बैंकॉक जा रही थी और मुंबई में फ्लाइट बदलने वाली थी. लेकिन भारतीय हवाई क्षेत्र में ही 35000 फीट की ऊंचाई पर उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दे दिया.

एयरहोस्टेस ने किया चमत्कार..

असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था लेकिन क्रू मेंबर्स की तत्परता और एक पैसेंजर नर्स की मदद से यह असंभव सा दिखने वाला काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ. जैसे ही महिला ने तकलीफ बताई क्रू ने तुरंत सीट्स शिफ्ट करवाईं. एक अस्थायी डिलीवरी स्पेस बनाया और सभी यात्रियों से मोबाइल फोन हटवाकर महिला की प्राइवेसी सुनिश्चित की.

3:15 बजे बच्चे का जन्म सफलतापूर्वक

बताया गया कि सुबह 3:15 बजे बच्चे का जन्म सफलतापूर्वक हो गया. मुंबई एयरपोर्ट पर 4:02 बजे जब फ्लाइट लैंड हुई तो पहले से मौजूद मेडिकल टीम मां और बच्चे को पास के अस्पताल लेकर गई. एयरलाइन की एक महिला कर्मचारी भी उनके साथ अस्पताल पहुंची. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी टीम की सराहना की और कहा कि यह उनकी ट्रेनिंग-संयम और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है.

A Thai national woman gave birth mid-air aboard an Air India Express flight from Muscat to Mumbai. The delivery of the baby was assisted by the airline’s cabin crew, with support from a nurse among the guests on board. The pilots alerted Air Traffic Control to request priority… pic.twitter.com/sfz6mGABae

— ANI (@ANI) July 25, 2025