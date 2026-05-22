फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी

Air India Flight: बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2802 में गुरुवार को लैंडिंग से कुछ समय पहले इंजन में अचानक आग का संकेत मिला, जिसके बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया.
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Air India Flight Engine Fire: एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 2802 में गुरुवार ( 21 मई 2026) को इंजन फायर की चेतावनी मिलने के बाद पायलट्स ने फुल इमरजेंसी का ऐलान किया. बताया जा रहा है कि विमान रात 9 बजकर 30 मिनट बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे 29R पर सुरक्षित उतरा. इस दौरान एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया. वहीं लैंडिंग से ठीक पहले कॉकपिट में एक इंजन से फायर इंडिकेशन मिला. लैंडिंग के तुरंत बाद इसे बुझा दिया गया. विमान एयरबस A321 (VT-CIO) था, जिसमें लगभग 180 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे. विमान को रनवे से अलग ले जाकर सभी यात्रियों को उतारा गया. सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
एयर इंडिया ने घटना को लेकर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें कंपनी ने पुष्टि करते हुए बताया कि बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 2802 में अंतिम अप्रोच के दौरान कॉकपिट क्रू को इंजन से फायर इंडिकेशन मिला. इस दौरान क्रू ने सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया. एयरलाइन के मुताबिक सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से डिसेम्बार्क हो चुके हैं. घटना को लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा,'हम घटना के कारण की पूरी जांच तुरंत शुरू कर रहे हैं और संबंधित नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रहे हैं. हम सत्यापित जानकारी उपलब्ध होते ही साझा करेंगे. यात्री और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'
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घटना को लेकर DGCA की टीम ने जांच शुरू कर दी है. विमान को आगे के निरीक्षण के लिए अलग रख लिया गया है. एविएशन सिक्योरिटी के लिहाज से यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है. हालांकि, एयरलाइंस की तुरंत प्रतिक्रिया और पायलट की कुशलता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंजन फायर वार्निंग एविएशन में गंभीर इमरजेंसी होती है. पायलट्स को तुरंत उचित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम का इस्तेमाल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉर्डिनेशन शामिल है. इस मामले में क्रू ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाला.
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बता दें कि बीते साल अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से ही लगातार एयरलाइन कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए. वहीं यह घटना उस दिन हुई, जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक अन्य उड़ान में टेल स्ट्राइक की घटना भी सामने आई थी. दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, इससे एयविएशन इंडस्ट्री को यह सीख मिलती है कि तकनीकी खराबी कभी भी हो सकती है, लेकिन ट्रेन किए हुए क्रू और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बड़े खतरे को कम कर सकते हैं. घटना के चलते यात्रियों में हड़कंप मचा रहा, लेकिन सेफ लैंडिंग के बाद लोगों को राहत मिली. एयर इंडिया ने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था या मदद का आश्वासन दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इंजन फायर का सही कारण पता चल सकेगा, चाहे वह तकनीकी खराबी हो या कोई अन्य फैक्टर.
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