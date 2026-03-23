बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट; एयरलाइन ने जारी किया बयान

Air Flight Diverted To Jeddah: बेंगलुरु से लंदन जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच हवा में ही जेद्दा की तरफ मोड़ दिया गया. फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत के चलते विमान को यह फैसला लेना पड़ा.
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Air India Flight: बेंगलुरु से लंदन जा रहे एक एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी की आशंका के चलते सोमवार ( 23 मार्च 2026) को बीच हवा में ही जेद्दा की ओर मोड़ दिया गया. इसको लेकर विमान कंपनी ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया,' 23 मार्च को बेंगलुरु (BLR) से लंदन हीथ्रो (LHR) के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI133 में तकनीकी खराबी की आशंका के चलते एहतियाती तौर पर जेद्दा की ओर मोड़ दिया गया. विमान भारतीय समयानुसार शाम 7:58 बजे जेद्दा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री समेत क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं.'
एयर इंडिया ने बयान में आगे कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत विमान की तकनीकी जांच की जा रही है. एयरलाइन ने इस रूट चेंजिंग को बेहद सावधानी के तौर पर उठाया गया एहतियाती कदम बताया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा,' एयर इंडिया यात्रियों और चालक दल को सभी आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए जेद्दा एयरपोर्ट के अधिकारियों और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. उनकी सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.'
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विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि इससे कुछ दिन पहले वैंकूवर जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 777-200LR 7 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने के बाद दिल्ली लौट आई क्योंकि विमान को उस मार्ग पर उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी. यह समस्या कनाडा जाने वाली उड़ानों के लिए ऑपरेशन से जुड़ी आवश्यकताओं को अपडेट करने में हुई एक स्पष्ट चूक के कारण पैदा हुई, जिसके चलते गलत विमान को तैनात कर दिया गया.
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एयर इंडिया ने पुष्टि करते हुए बताया कि 19 मार्च 2026 को दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट AI185 परिचालन संबंधी समस्या के कारण मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वापस लौट गई. फ्लाइटराडार 24 के मुताबिक VT-AEI रजिस्टर्ड यह विमान अपना रूट बदलते समय चीनी एयर स्पेस में था. एयरलाइन ने कहा कि विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री समेत चालक दल के सदस्य बिना किसी घटना के विमान से उतर गए.
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